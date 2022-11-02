https://ria.ru/20221102/zaes-1828570153.html

В администрации Энергодара рассказали, когда ЗАЭС войдет в рабочий режим

В администрации Энергодара рассказали, когда ЗАЭС войдет в рабочий режим - РИА Новости, 02.11.2022

В администрации Энергодара рассказали, когда ЗАЭС войдет в рабочий режим

Вывод Запорожской АЭС в режим генерации произойдет после восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной обстрелами украинских войск, эта работа... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:36

2022-11-02T09:36

2022-11-02T09:36

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запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Вывод Запорожской АЭС в режим генерации произойдет после восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной обстрелами украинских войск, эта работа будет проведена в ближайшее время, сказал глава администрации Энергодара Александр Волга."На территории ЗАЭС введена эксплуатирующая организация, которая сейчас ведёт свою деятельность. Все вопросы по жизнеобеспечению станции под контролем РФ. На данный момент электроэнергия никуда не поставляется. Всё находится в "замороженном" состоянии. Дальше будет работа "Росатома" по включению ЗАЭС в рабочий режим. Для этого необходима большая работа по восстановлению инфраструктуры. В ближайшее время "Росатом" справится с объемом работ, и, я уверен, ЗАЭС заработает в полную мощность, так же, как и раньше", - сказал Волга в интервью "Украине.ру".Президент России Владимир Путин 5 октября подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС. АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" приступила к работе с персоналом на станции, сообщил 11 октября гендиректор организации Олег Романенко.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, энергодар, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская область