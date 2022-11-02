https://ria.ru/20221102/zabor-1828658281.html

Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом

Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом - РИА Новости, 02.11.2022

Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом

Заявления Польши о возведении забора на границе с РФ выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны в Калининградской области, РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:46

2022-11-02T13:46

2022-11-02T13:58

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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Заявления Польши о возведении забора на границе с РФ выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны в Калининградской области, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России."Когда мы услышали новость по очередной инициативе Польши по возведению забора вокруг Калининградской области, хочется отметить, что забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда существует оно с российской стороны, и все это время польская сторона, по сути, была надёжно защищена российскими пограничниками, российским забором. Потому возведение дополнительного выглядит, по меньшей мере, популизмом, и все", - заявил Лысков.

https://ria.ru/20221026/evrosoyuz-1826945125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининград, польша, в мире, калининградская область, россия