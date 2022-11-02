https://ria.ru/20221102/zabor-1828658281.html
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом
Заявления Польши о возведении забора на границе с РФ выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны в Калининградской области, РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:46
2022-11-02T13:46
2022-11-02T13:58
калининград
польша
в мире
калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Заявления Польши о возведении забора на границе с РФ выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны в Калининградской области, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России."Когда мы услышали новость по очередной инициативе Польши по возведению забора вокруг Калининградской области, хочется отметить, что забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда существует оно с российской стороны, и все это время польская сторона, по сути, была надёжно защищена российскими пограничниками, российским забором. Потому возведение дополнительного выглядит, по меньшей мере, популизмом, и все", - заявил Лысков.
https://ria.ru/20221026/evrosoyuz-1826945125.html
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РИА Новости
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калининград, польша, в мире, калининградская область, россия
Калининград, Польша, В мире, Калининградская область, Россия
13:46 02.11.2022 (обновлено: 13:58 02.11.2022)
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом
Калининградские власти напомнили о заборе с российской стороны границы с Польшей
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Заявления Польши о возведении забора на границе с РФ выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны в Калининградской области, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
заявил в среду, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.
"Когда мы услышали новость по очередной инициативе Польши по возведению забора вокруг Калининградской области, хочется отметить, что забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда существует оно с российской стороны, и все это время польская сторона, по сути, была надёжно защищена российскими пограничниками, российским забором. Потому возведение дополнительного выглядит, по меньшей мере, популизмом, и все", - заявил Лысков.