Рейтинг@Mail.ru
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/zabor-1828658281.html
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом - РИА Новости, 02.11.2022
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом
Заявления Польши о возведении забора на границе с РФ выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны в Калининградской области, РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:46
2022-11-02T13:58
калининград
польша
в мире
калининградская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148143/57/1481435796_0:409:2914:2048_1920x0_80_0_0_ee92962aa4d23d5b593c746088a0a906.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Заявления Польши о возведении забора на границе с РФ выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны в Калининградской области, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России."Когда мы услышали новость по очередной инициативе Польши по возведению забора вокруг Калининградской области, хочется отметить, что забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда существует оно с российской стороны, и все это время польская сторона, по сути, была надёжно защищена российскими пограничниками, российским забором. Потому возведение дополнительного выглядит, по меньшей мере, популизмом, и все", - заявил Лысков.
https://ria.ru/20221026/evrosoyuz-1826945125.html
калининград
польша
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148143/57/1481435796_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_9bc713c09cb4723975118dc8ff6e8e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, польша, в мире, калининградская область, россия
Калининград, Польша, В мире, Калининградская область, Россия
13:46 02.11.2022 (обновлено: 13:58 02.11.2022)
 
Власти Калининграда назвали слова Варшавы о строительстве забора популизмом

Калининградские власти напомнили о заборе с российской стороны границы с Польшей

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкТаможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области
Таможенный пост Багратионовск в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Таможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 2 ноя - РИА Новости. Заявления Польши о возведении забора на границе с РФ выглядят популизмом, так как такое ограждение уже построено с российской стороны в Калининградской области, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.
"Когда мы услышали новость по очередной инициативе Польши по возведению забора вокруг Калининградской области, хочется отметить, что забор этот уже существует, вернее, ограждение. Правда существует оно с российской стороны, и все это время польская сторона, по сути, была надёжно защищена российскими пограничниками, российским забором. Потому возведение дополнительного выглядит, по меньшей мере, популизмом, и все", - заявил Лысков.
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 15:18
Frontex отметил, что россияне чаще покидают ЕС, чем въезжают в него
 
КалининградПольшаВ миреКалининградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала