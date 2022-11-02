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Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате - РИА Новости, 02.11.2022
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Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате
Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате - РИА Новости, 02.11.2022
Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате
Летчик Константин Ярошенко сообщил РИА Новости, что будет работать в Общественной палате в составе комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:49
2022-11-02T18:08
общество
россия
константин ярошенко
общественная палата рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко сообщил РИА Новости, что будет работать в Общественной палате в составе комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.Президент России Владимир Путин ранее своим указом включил Ярошенко в состав ОП России."Я пока точно не знаю, как работают комиссии. Конечно, я изучил, но это будет моя первая неделя. Пойду и разберусь. Я пока вступил в комиссию по молодежи, патриотизму и добровольчеству", - сказал Ярошенко на полях форума "Сообщества".По его словам, работа с молодежью важное направление, потому что молодые люди не знают, что такое "западная культура".В Москве 2-3 ноября на площадке Музея Победы проходит итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ. Основная тема форума – "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!".Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
https://ria.ru/20221102/krym-1828747601.html
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общество, россия, константин ярошенко, общественная палата рф
Общество, Россия, Константин Ярошенко, Общественная палата РФ
17:49 02.11.2022 (обновлено: 18:08 02.11.2022)
 
Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате

Ярошенко намерен работать в ОП в комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко сообщил РИА Новости, что будет работать в Общественной палате в составе комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом включил Ярошенко в состав ОП России.
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17:55
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"Я пока точно не знаю, как работают комиссии. Конечно, я изучил, но это будет моя первая неделя. Пойду и разберусь. Я пока вступил в комиссию по молодежи, патриотизму и добровольчеству", - сказал Ярошенко на полях форума "Сообщества".
По его словам, работа с молодежью важное направление, потому что молодые люди не знают, что такое "западная культура".
В Москве 2-3 ноября на площадке Музея Победы проходит итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ. Основная тема форума – "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!".
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
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ОбществоРоссияКонстантин ЯрошенкоОбщественная палата РФ
 
 
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