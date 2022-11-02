https://ria.ru/20221102/yaroshenko-1828745520.html

Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате

Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате - РИА Новости, 02.11.2022

Ярошенко рассказал, чем будет заниматься в Общественной палате

Летчик Константин Ярошенко сообщил РИА Новости, что будет работать в Общественной палате в составе комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:49

2022-11-02T17:49

2022-11-02T18:08

общество

россия

константин ярошенко

общественная палата рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786203049_0:0:3248:1827_1920x0_80_0_0_5c1a0826c58fe4664ebccdbe034f5ac2.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Летчик Константин Ярошенко сообщил РИА Новости, что будет работать в Общественной палате в составе комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.Президент России Владимир Путин ранее своим указом включил Ярошенко в состав ОП России."Я пока точно не знаю, как работают комиссии. Конечно, я изучил, но это будет моя первая неделя. Пойду и разберусь. Я пока вступил в комиссию по молодежи, патриотизму и добровольчеству", - сказал Ярошенко на полях форума "Сообщества".По его словам, работа с молодежью важное направление, потому что молодые люди не знают, что такое "западная культура".В Москве 2-3 ноября на площадке Музея Победы проходит итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ. Основная тема форума – "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!".Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал 9-летний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.

https://ria.ru/20221102/krym-1828747601.html

https://ria.ru/20221028/molodezh-1827563606.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, константин ярошенко, общественная палата рф