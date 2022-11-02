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В Якутии жители сел не смогли проголосовать за 4G из-за отсутствия Сети - РИА Новости, 02.11.2022
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https://ria.ru/20221102/yakutiya-1828697353.html
В Якутии жители сел не смогли проголосовать за 4G из-за отсутствия Сети
В Якутии жители сел не смогли проголосовать за 4G из-за отсутствия Сети - РИА Новости, 02.11.2022
В Якутии жители сел не смогли проголосовать за 4G из-за отсутствия Сети
Жители некоторых якутских сел из-за отсутствия интернета не смогли принять участие в онлайн-голосовании, организованном Минцифры РФ за подключение малых... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:46
2022-11-02T15:46
республика саха (якутия)
технологии
россия
арктика
республика саха (якутия)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Жители некоторых якутских сел из-за отсутствия интернета не смогли принять участие в онлайн-голосовании, организованном Минцифры РФ за подключение малых населенных пунктов в 4G, заявила РИА Новости депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Елена Голомарева.Минцифры РФ 27 октября открыло голосование на "Госуслугах" и через электронную почту за проведение высокоскоростного 4G интернета в малых селах."Дело в том, что на меня вышли с просьбой жители сел Андрюшкино, Колымское, Нелемное, Нижнеянска, актив коренных малочисленных народов, они не смогли участвовать в этом голосовании. Интернет подключен во всех школах Якутии, в администрациях наслегов. Но ведь все разграничено финансовыми средствами, которые не дают возможности развернуться. Связь за последние месяцы прерывается часто. Поэтому жители арктических улусов просят не проводить голосование, они очень хотят попасть в программу подключения мобильной связи, но не имеют возможности", - сказала парламентарий.Просьбу якутян парламентарий озвучила во время парламентской сессии. Она обратилась к министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. "Если это федеральная программа, то, может, парламенту обратиться в федеральное министерство, чтобы не проводить онлайн-голосование, а принять близкую, понятную всем государственную программу подключения мобильной связи", - считает Голомарева.При этом депутат подчеркнула, что Якутия уделяет серьезное внимание внедрению IT-технологий в Арктике. "Из 13 арктических районов Оленекский, Анабарский подключены к оптоволокну. Ждет этого момента и поселок Тикси Булунского района", - добавила она.В свою очередь, по данным региональных властей, в голосовании Минцифры в Якутии приняли участие 7192 жителя.
https://ria.ru/20221020/internet-1825482540.html
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технологии, россия, арктика, республика саха (якутия), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Республика Саха (Якутия), Технологии, Россия, Арктика, Республика Саха (Якутия), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
15:46 02.11.2022
 
В Якутии жители сел не смогли проголосовать за 4G из-за отсутствия Сети

Жители ряда сел в Якутии не смогли проголосовать за подключение 4G из-за отсутствия Cети

© Depositphotos.com / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Depositphotos.com / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
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ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Жители некоторых якутских сел из-за отсутствия интернета не смогли принять участие в онлайн-голосовании, организованном Минцифры РФ за подключение малых населенных пунктов в 4G, заявила РИА Новости депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Елена Голомарева.
Минцифры РФ 27 октября открыло голосование на "Госуслугах" и через электронную почту за проведение высокоскоростного 4G интернета в малых селах.
Поселок Тикси в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Минцифры ожидает проведения скоростного интернета на севере Якутии
"Дело в том, что на меня вышли с просьбой жители сел Андрюшкино, Колымское, Нелемное, Нижнеянска, актив коренных малочисленных народов, они не смогли участвовать в этом голосовании. Интернет подключен во всех школах Якутии, в администрациях наслегов. Но ведь все разграничено финансовыми средствами, которые не дают возможности развернуться. Связь за последние месяцы прерывается часто. Поэтому жители арктических улусов просят не проводить голосование, они очень хотят попасть в программу подключения мобильной связи, но не имеют возможности", - сказала парламентарий.
Просьбу якутян парламентарий озвучила во время парламентской сессии. Она обратилась к министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. "Если это федеральная программа, то, может, парламенту обратиться в федеральное министерство, чтобы не проводить онлайн-голосование, а принять близкую, понятную всем государственную программу подключения мобильной связи", - считает Голомарева.
При этом депутат подчеркнула, что Якутия уделяет серьезное внимание внедрению IT-технологий в Арктике. "Из 13 арктических районов Оленекский, Анабарский подключены к оптоволокну. Ждет этого момента и поселок Тикси Булунского района", - добавила она.
В свою очередь, по данным региональных властей, в голосовании Минцифры в Якутии приняли участие 7192 жителя.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 17:43
Минцифры завершило подключение школ к интернету по единому тарифу
 
Республика Саха (Якутия)ТехнологииРоссияАрктикаРеспублика Саха (Якутия)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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