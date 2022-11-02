https://ria.ru/20221102/vzryvy-1828815193.html

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.11.2022

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:13

2022-11-02T22:13

2022-11-02T22:33

специальная военная операция на украине

в мире

киев

запорожье

владимир зеленский

днепр (город)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели".Впоследствии издание сообщило также о взрыве в соседнем областном центре, городе Днепр.Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил удар по пригороду Запорожья, не предоставив деталей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

запорожье

днепр (город)

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Евгения Нефедова

в мире, киев, запорожье, владимир зеленский, днепр (город), вооруженные силы рф