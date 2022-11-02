22:13 02.11.2022 (обновлено: 22:33 02.11.2022)
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
"Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"Запорожье - местные паблики сообщают о серии взрывов в городе", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Впоследствии издание сообщило также о взрыве в соседнем областном центре, городе Днепр.
Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил удар по пригороду Запорожья, не предоставив деталей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.