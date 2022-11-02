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СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 02.11.2022
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:13
2022-11-02T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
владимир зеленский
днепр (город)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели".Впоследствии издание сообщило также о взрыве в соседнем областном центре, городе Днепр.Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил удар по пригороду Запорожья, не предоставив деталей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, киев, запорожье, владимир зеленский, днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Владимир Зеленский, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
22:13 02.11.2022 (обновлено: 22:33 02.11.2022)
 
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

"Зеркало недели" сообщило о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС РФ на блокпосту рядом с территорией завода "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"Запорожье - местные паблики сообщают о серии взрывов в городе", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Впоследствии издание сообщило также о взрыве в соседнем областном центре, городе Днепр.
Позднее назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил удар по пригороду Запорожья, не предоставив деталей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеВладимир ЗеленскийДнепр (город)Вооруженные силы РФ
 
 
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