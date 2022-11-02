https://ria.ru/20221102/vzryvy-1828540419.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 02.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Никополе и Днепропетровске в Днепропетровской области. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T00:48

2022-11-02T00:48

2022-11-02T01:08

специальная военная операция на украине

полтавская область

кременчуг

владимир зеленский

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826255434_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1111fa3f226c4759e0a9eda72f4a6b1c.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Никополе и Днепропетровске в Днепропетровской области.Ранее в этих регионах была объявлена воздушная тревога.Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил в своем Telegram-канале, что в городе работают силы ПВО.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам Владимира Зеленского, к началу ноября серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

https://ria.ru/20221102/vzryvy-1828539381.html

полтавская область

кременчуг

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

полтавская область, кременчуг, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф