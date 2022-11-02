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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/vzryvy-1828540419.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 02.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Никополе и Днепропетровске в Днепропетровской области. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:48
2022-11-02T01:08
специальная военная операция на украине
полтавская область
кременчуг
владимир зеленский
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Никополе и Днепропетровске в Днепропетровской области.Ранее в этих регионах была объявлена воздушная тревога.Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил в своем Telegram-канале, что в городе работают силы ПВО.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам Владимира Зеленского, к началу ноября серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
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полтавская область, кременчуг, владимир зеленский, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Кременчуг, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы РФ
00:48 02.11.2022 (обновлено: 01:08 02.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

"Страна.ua" сообщила о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает о взрывах в районе Кременчуга Полтавской области, а также в Никополе и Днепропетровске в Днепропетровской области.
Ранее в этих регионах была объявлена воздушная тревога.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил в своем Telegram-канале, что в городе работают силы ПВО.
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам Владимира Зеленского, к началу ноября серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
00:21Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьКременчугВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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