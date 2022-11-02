02:37 02.11.2022 (обновлено: 09:57 02.11.2022)
Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках"
Читатели Le Figaro согласились с выводами России по взрывам на "Северных потоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали российское заявление о причастности Великобритании к диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
В комментариях они бурно отреагировали на статью, в которой приводилось заявление российского Минобороны о том, что в планировании и исполнении теракта на газопроводах принимали участие представители британских ВМС, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины.
"Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские", — написал frantran.
"Удивляет то, что россияне еще могут в чем-то сомневаться, выдвигая это обвинение", — добавил comynnes.
"Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!" — выразил уверенность Mayec.
"У британцев есть технические возможности. Но все же это ужасное дело, за которое они дорого заплатят", — заключил Gentilhomme Vieille Canaille94.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
При этом еще в феврале президент США Джо Байден публично угрожал покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины.
Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее очевидным терактом. Генпрокуратура возбудила соответствующее уголовное дело.
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