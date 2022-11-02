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Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.11.2022
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Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках"
Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.11.2022
Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках"
Читатели французской газеты Le Figaro поддержали российское заявление о причастности Великобритании к диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T02:37
2022-11-02T09:57
россия
сша
вмс великобритании
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
франция
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали российское заявление о причастности Великобритании к диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В комментариях они бурно отреагировали на статью, в которой приводилось заявление российского Минобороны о том, что в планировании и исполнении теракта на газопроводах принимали участие представители британских ВМС, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины. "Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские", — написал frantran."Разрушение газопровода было в интересах США, причем Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы Северный поток не работал", — напомнила Esmeralda."Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!" — выразил уверенность Mayec."У британцев есть технические возможности. Но все же это ужасное дело, за которое они дорого заплатят", — заключил Gentilhomme Vieille Canaille94.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.При этом еще в феврале президент США Джо Байден публично угрожал покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины.Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее очевидным терактом. Генпрокуратура возбудила соответствующее уголовное дело.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221101/molchanie-1828397940.html
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россия, сша, вмс великобритании, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, франция, авария на "северных потоках", в мире
Россия, США, ВМС Великобритании, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Франция, Авария на "Северных потоках", В мире
02:37 02.11.2022 (обновлено: 09:57 02.11.2022)
 
Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках"

Читатели Le Figaro согласились с выводами России по взрывам на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали российское заявление о причастности Великобритании к диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
В комментариях они бурно отреагировали на статью, в которой приводилось заявление российского Минобороны о том, что в планировании и исполнении теракта на газопроводах принимали участие представители британских ВМС, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины.
"Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские", — написал frantran.

"Удивляет то, что россияне еще могут в чем-то сомневаться, выдвигая это обвинение", — добавил comynnes.

"Разрушение газопровода было в интересах США, причем Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы Северный поток не работал", — напомнила Esmeralda.
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"Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!" — выразил уверенность Mayec.
"У британцев есть технические возможности. Но все же это ужасное дело, за которое они дорого заплатят", — заключил Gentilhomme Vieille Canaille94.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
При этом еще в феврале президент США Джо Байден публично угрожал покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины.
Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее очевидным терактом. Генпрокуратура возбудила соответствующее уголовное дело.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияСШАВМС ВеликобританииГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2ФранцияАвария на "Северных потоках"В мире
 
 
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