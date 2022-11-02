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Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках"

Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.11.2022

Французы оценили выводы России по диверсиям на "Северных потоках"

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали российское заявление о причастности Великобритании к диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T02:37

2022-11-02T02:37

2022-11-02T09:57

россия

сша

вмс великобритании

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

франция

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro поддержали российское заявление о причастности Великобритании к диверсиям на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В комментариях они бурно отреагировали на статью, в которой приводилось заявление российского Минобороны о том, что в планировании и исполнении теракта на газопроводах принимали участие представители британских ВМС, базирующиеся в Очакове Николаевской области Украины. "Кто был заинтересован в этом взрыве? Уж точно не русские", — написал frantran."Разрушение газопровода было в интересах США, причем Байден прямо высказал пожелание и обещание, чтобы Северный поток не работал", — напомнила Esmeralda."Ничего удивительного! Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением. И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам!" — выразил уверенность Mayec."У британцев есть технические возможности. Но все же это ужасное дело, за которое они дорого заплатят", — заключил Gentilhomme Vieille Canaille94.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.При этом еще в феврале президент США Джо Байден публично угрожал покончить с "Северным потоком", если российские войска пересекут границу Украины.Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее очевидным терактом. Генпрокуратура возбудила соответствующее уголовное дело.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221101/molchanie-1828397940.html

https://ria.ru/20221021/terakt-1825662555.html

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россия, сша, вмс великобритании, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, франция, авария на "северных потоках", в мире