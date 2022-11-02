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В Москве арестовали вымогателя из Хабаровска, скрывавшегося 17 лет
В Москве арестовали вымогателя из Хабаровска, скрывавшегося 17 лет - РИА Новости, 02.11.2022
В Москве арестовали вымогателя из Хабаровска, скрывавшегося 17 лет
Вымогателя из Хабаровска, объявленного в международный розыск, арестовали в Москве, где он скрывался 17 лет, сообщает управление МВД России по Хабаровскому... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T07:35
2022-11-02T07:35
2022-11-02T07:35
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ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Вымогателя из Хабаровска, объявленного в международный розыск, арестовали в Москве, где он скрывался 17 лет, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю.Установлено, что мужчина с тремя подельниками "крышевал" за деньги бизнес своего знакомого, занимавшегося заготовкой леса в районе имени Лазо Хабаровского края. В 2005 году за якобы имеющиеся долги вымогатели, угрожая, потребовали у владельца предприятия 10 тысяч долларов (278,5 тысячи рублей на тот момент). Потерпевший, не имея такой суммы, отдал свой внедорожник стоимостью почти 230 тысяч рублей. Позже вымогатели бросили автомобиль на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. В итоге машину вернули владельцу. После обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск."В июне текущего года во дворе своего дома задержали 58-летнего жителя Москвы и доставили в Хабаровск. На протяжении порядка 17 лет он скрывался в столице страны. Мужчина намеренно не переоформил паспорт гражданина РФ, у которого закончился срок действия, проживал на съемной квартире, не работал официально, не имел банковских карт и не обращался за медпомощью... Обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении полиции региона.Отмечается, что уголовное дело, возбужденное по части 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), с обвинительным заключением направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения. Уточняется, что подельники задержанного ранее уже были осуждены и отбыли наказание в колонии.
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происшествия, москва, хабаровск, россия
Происшествия, Москва, Хабаровск, Россия
В Москве арестовали вымогателя из Хабаровска, скрывавшегося 17 лет
В Москве арестовали вымогателя из Хабаровска, объявленного в международный розыск
ХАБАРОВСК, 2 ноя - РИА Новости. Вымогателя из Хабаровска, объявленного в международный розыск, арестовали в Москве, где он скрывался 17 лет, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю.
Установлено, что мужчина с тремя подельниками "крышевал" за деньги бизнес своего знакомого, занимавшегося заготовкой леса в районе имени Лазо Хабаровского края. В 2005 году за якобы имеющиеся долги вымогатели, угрожая, потребовали у владельца предприятия 10 тысяч долларов (278,5 тысячи рублей на тот момент). Потерпевший, не имея такой суммы, отдал свой внедорожник стоимостью почти 230 тысяч рублей. Позже вымогатели бросили автомобиль на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. В итоге машину вернули владельцу. После обвиняемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
"В июне текущего года во дворе своего дома задержали 58-летнего жителя Москвы и доставили в Хабаровск. На протяжении порядка 17 лет он скрывался в столице страны. Мужчина намеренно не переоформил паспорт гражданина РФ, у которого закончился срок действия, проживал на съемной квартире, не работал официально, не имел банковских карт и не обращался за медпомощью... Обвиняемый заключен под стражу", - говорится в сообщении полиции региона.
Отмечается, что уголовное дело, возбужденное по части 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), с обвинительным заключением направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения. Уточняется, что подельники задержанного ранее уже были осуждены и отбыли наказание в колонии.