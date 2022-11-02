https://ria.ru/20221102/vybory-1828640564.html

Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года

Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года - РИА Новости, 02.11.2022

Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года

Президент России Владимир Путин еще не принял решение по поводу участия в следующих выборах главы государства в 2024 году, сообщил пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:12

2022-11-02T13:12

2022-11-02T14:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не принял решение по поводу участия в следующих выборах главы государства в 2024 году, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.Так, чиновник отрицательно ответил на вопрос, принял ли президент соответствующее решение.Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы главы государства состоятся в 2024 году. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию по итогам Общероссийского голосования в 2020 году, Путин может избираться на новый срок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков