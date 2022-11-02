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Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года
Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года - РИА Новости, 02.11.2022
Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года
Президент России Владимир Путин еще не принял решение по поводу участия в следующих выборах главы государства в 2024 году, сообщил пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:12
2022-11-02T13:12
2022-11-02T14:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не принял решение по поводу участия в следующих выборах главы государства в 2024 году, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.Так, чиновник отрицательно ответил на вопрос, принял ли президент соответствующее решение.Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы главы государства состоятся в 2024 году. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию по итогам Общероссийского голосования в 2020 году, Путин может избираться на новый срок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
13:12 02.11.2022 (обновлено: 14:00 02.11.2022)
Путин пока не принял решения об участии в выборах 2024 года
Песков заявил, что Путин не принял решение об участии в президентских выборах 2024 года
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин еще не принял решение по поводу участия в следующих выборах главы государства в 2024 году, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Так, чиновник отрицательно ответил на вопрос, принял ли президент соответствующее решение.
Четвертый президентский срок Путина начался 7 мая 2018 года. Следующие выборы главы государства состоятся в 2024 году. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию по итогам Общероссийского голосования в 2020 году, Путин может избираться на новый срок.