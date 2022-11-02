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Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле превысила 70 процентов
Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле превысила 70 процентов - РИА Новости, 02.11.2022
Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле превысила 70 процентов
Итоговая явка на выборах в парламент Израиля 25-го созыва по состоянию на 22.00 (23.00 мск) составила 71,3%, сообщили в Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:31
2022-11-02T01:31
2022-11-02T01:49
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в парламент Израиля 25-го созыва по состоянию на 22.00 (23.00 мск) составила 71,3%, сообщили в Центральной избирательной комиссии Израиля.Это самая высокая явка с 2015 года.Во вторник в Израиле прошли пятые досрочные выборы за последние три с половиной года. К такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.
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01:31 02.11.2022 (обновлено: 01:49 02.11.2022)
Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле превысила 70 процентов
ЦИК Израиля: итоговая явка на выборах в парламент 25-го созыва составила 71,3 процента