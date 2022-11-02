https://ria.ru/20221102/vtb-1828738091.html

Консультационный совет ВТБ обсудил развитие розничного бизнеса банка

Консультационный совет ВТБ обсудил развитие розничного бизнеса банка - РИА Новости, 02.11.2022

Консультационный совет ВТБ обсудил развитие розничного бизнеса банка

Консультационный совет акционеров (КСА) ВТБ на ежегодном очередном заседании обсудил развитие розничного бизнеса банка, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:32

2022-11-02T17:32

2022-11-02T17:32

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банки

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Консультационный совет акционеров (КСА) ВТБ на ежегодном очередном заседании обсудил развитие розничного бизнеса банка, сообщает пресс-служба банка.Ключевые направления этого сегмента обсудил с участниками КСА заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.ВТБ стал одним из первых российских банков, деятельность которого была затронута максимальным числом международных санкций в первом квартале 2022 года. На фоне этого фокус внимания розничного бизнеса сместился в сторону более детализированного подхода к работе с клиентами, повышению их лояльности, оценке рентабельности обслуживания.В течение года ВТБ реализовал ряд инициатив, направленных на повышение эффективности розничного бизнеса. В частности, банк сделал бессрочным срок действия своих карт, запустил новые сервисы трансграничных переводов и довел функционал интернет-версии ВТБ Онлайн до уровня мобильного приложения. Банк также обновил программу лояльности, внедрил платежи по QR-коду в интернет-банке, провел интеграцию ВТБ Онлайн с СБПэй.Крупным проектом для ВТБ стал запуск стратегической инициативы "Семейный капитал", которая предусматривает комплексное обслуживание клиентов и финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе развития семьи: от рождения ребенка до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.Особое внимание на встрече Печатников уделил вопросам финансовой безопасности. Банк постоянно развивает технологии защиты клиентских средств и персональных данных, реализует дополнительные мероприятия для противодействия мошенничеству при выдаче кредитных продуктов, проводит информационную работу для повышения финансовой грамотности населения. По оценкам ВТБ, этот вопрос требует регулирования на государственном уровне.Важным направлением развития в этом году стало цифровое преобразование и масштабная модернизация офисной сети. ВТБ представил новый формат отделений, провел полное обновление функционала сотрудников, внедрил цифровое управление продажами, продолжает повышать качество работы финансовых консультантов. В завершение встречи участники КСА посетили новый и крупнейший в Москве мультиформатный офис банка в Москва-Сити.По итогам заседания участники КСА договорились о формате постоянного взаимодействия, отметив важность конструктивного диалога по актуальным вопросам развития розничного бизнеса ВТБ.КСА – независимый, общественный, экспертно-консультативный и совещательный орган, в состав которого входят миноритарные акционеры ВТБ.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия, банки