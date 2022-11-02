https://ria.ru/20221102/vsu-1828669070.html

ВС России уничтожили около 250 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России уничтожили около 250 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 02.11.2022

ВС России уничтожили около 250 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах на Краснолиманском... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:16

2022-11-02T14:16

2022-11-02T14:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах на Краснолиманском направлении, сообщили в среду в Минобороны РФ."Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. В результате поражения ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, макеевка