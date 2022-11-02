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Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку - РИА Новости, 02.11.2022
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Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку
Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку - РИА Новости, 02.11.2022
Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует возобновление участия РФ в "черноморской зерновой инициативе", старается добиться снятия препятствий для экспорта... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:24
2022-11-02T18:28
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
владимир путин
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россия
оон
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ООН, 2 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует возобновление участия РФ в "черноморской зерновой инициативе", старается добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в сообщении его официального представителя Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь приветствует заявление Российской Федерации о ее возобновлении участия в реализации черноморской зерновой инициативы, направленной на обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины", - указал Дюжаррик.По его словам, генсек в контакте со всеми сторонами в целях продления сделки. Как указал Дюжаррик, Гутерреш привержен снятию остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html
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стефан дюжаррик, антониу гутерреш, владимир путин, украина, турция, россия, оон, в мире
Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Украина, Турция, Россия, ООН, В мире
18:24 02.11.2022 (обновлено: 18:28 02.11.2022)
 
Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку

Генсек ООН Гутерреш поприветствовал возвращение России к черноморской зерновой инициативе

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 2 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует возобновление участия РФ в "черноморской зерновой инициативе", старается добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в сообщении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь приветствует заявление Российской Федерации о ее возобновлении участия в реализации черноморской зерновой инициативы, направленной на обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины", - указал Дюжаррик.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке
По его словам, генсек в контакте со всеми сторонами в целях продления сделки. Как указал Дюжаррик, Гутерреш привержен снятию остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.
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Стефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешВладимир ПутинУкраинаТурцияРоссияООНВ мире
 
 
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