18:24 02.11.2022 (обновлено: 18:28 02.11.2022)
Генсек ООН поприветствовал возвращение России в зерновую сделку
Генсек ООН Гутерреш поприветствовал возвращение России к черноморской зерновой инициативе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 2 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует возобновление участия РФ в "черноморской зерновой инициативе", старается добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, говорится в сообщении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь приветствует заявление Российской Федерации о ее возобновлении участия в реализации черноморской зерновой инициативы, направленной на обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины", - указал Дюжаррик.
По его словам, генсек в контакте со всеми сторонами в целях продления сделки. Как указал Дюжаррик, Гутерреш привержен снятию остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.