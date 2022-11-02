https://ria.ru/20221102/vozgoranie-1828551962.html

После пожара на подстанции света нет у 18 тысяч жителей Владивостока

После пожара на подстанции света нет у 18 тысяч жителей Владивостока - РИА Новости, 02.11.2022

После пожара на подстанции света нет у 18 тысяч жителей Владивостока

Более километра кабельных линий повреждено из-за возгорания на подстанции, в результате которого часть Владивостока с вечера вторника остается без света,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T05:32

2022-11-02T05:32

2022-11-02T06:26

происшествия

жкх

владивосток

волжский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789008027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b1281181bc9570525b37090119d650b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Более километра кабельных линий повреждено из-за возгорания на подстанции, в результате которого часть Владивостока с вечера вторника остается без света, сообщает мэрия.По данным городских властей, возгорание произошло вечером 1 ноября. Местами электроснабжение восстановили через несколько часов после пожара. На утро среды без света оставались 11 детсадов – они не работали, а также 18 тысяч местных жителей. По факту аварии прокуратура начала проверку."На территории подстанции АО "ДРСК" оперативная бригада МУПВ "ВПЭС" выполняет замену поврежденных кабельных линии мощностью 6 кВ. В результате возгорания пострадало 16 кабельных линий протяженностью более 1 километра", - говорится в сообщении.Отмечается, что причиной пожара не подстанции стало короткое замыкание.На данный момент свет дали более чем 12 тысячам жителей Первореченского района. Практически все социальные объекты запитаны, кроме детсадов №103, 30, 23, 116, 134, 107. Также нет света в 390 многоквартирных домах по улицам Иртышской, Гамарника, Волжской, Печорской, Карбышева, Вострецова, Днепровской, Тухачевского. Специалисты постепенно подключают абонентов с помощью резервных источников электроснабжения.В мэрии журналистам уточнили, что авария на сетях повлияла и на работу насосных станций. "Ведется работа по устранению последствий и подключению города к теплу. Восстановлена работа четырех тепловых насосных станций. Восстановлено электричество в детских садах № 22, 169, 187", - добавили в администрации.

https://ria.ru/20221102/pozhar-1828543149.html

https://ria.ru/20171019/1507210306.html

владивосток

волжский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, владивосток, волжский