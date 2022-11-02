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После пожара на подстанции света нет у 18 тысяч жителей Владивостока - РИА Новости, 02.11.2022
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После пожара на подстанции света нет у 18 тысяч жителей Владивостока
После пожара на подстанции света нет у 18 тысяч жителей Владивостока - РИА Новости, 02.11.2022
После пожара на подстанции света нет у 18 тысяч жителей Владивостока
Более километра кабельных линий повреждено из-за возгорания на подстанции, в результате которого часть Владивостока с вечера вторника остается без света,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T05:32
2022-11-02T06:26
происшествия
жкх
владивосток
волжский
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ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Более километра кабельных линий повреждено из-за возгорания на подстанции, в результате которого часть Владивостока с вечера вторника остается без света, сообщает мэрия.По данным городских властей, возгорание произошло вечером 1 ноября. Местами электроснабжение восстановили через несколько часов после пожара. На утро среды без света оставались 11 детсадов – они не работали, а также 18 тысяч местных жителей. По факту аварии прокуратура начала проверку."На территории подстанции АО "ДРСК" оперативная бригада МУПВ "ВПЭС" выполняет замену поврежденных кабельных линии мощностью 6 кВ. В результате возгорания пострадало 16 кабельных линий протяженностью более 1 километра", - говорится в сообщении.Отмечается, что причиной пожара не подстанции стало короткое замыкание.На данный момент свет дали более чем 12 тысячам жителей Первореченского района. Практически все социальные объекты запитаны, кроме детсадов №103, 30, 23, 116, 134, 107. Также нет света в 390 многоквартирных домах по улицам Иртышской, Гамарника, Волжской, Печорской, Карбышева, Вострецова, Днепровской, Тухачевского. Специалисты постепенно подключают абонентов с помощью резервных источников электроснабжения.В мэрии журналистам уточнили, что авария на сетях повлияла и на работу насосных станций. "Ведется работа по устранению последствий и подключению города к теплу. Восстановлена работа четырех тепловых насосных станций. Восстановлено электричество в детских садах № 22, 169, 187", - добавили в администрации.
https://ria.ru/20221102/pozhar-1828543149.html
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происшествия, жкх, владивосток, волжский
Происшествия, ЖКХ, Владивосток, Волжский
05:32 02.11.2022 (обновлено: 06:26 02.11.2022)
 
После пожара на подстанции света нет у 18 тысяч жителей Владивостока

Во Владивостоке более километра кабельных линий повреждено из-за возгорания на подстанции

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВид на Владивосток с борта вертолета
Вид на Владивосток с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на Владивосток с борта вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Более километра кабельных линий повреждено из-за возгорания на подстанции, в результате которого часть Владивостока с вечера вторника остается без света, сообщает мэрия.
По данным городских властей, возгорание произошло вечером 1 ноября. Местами электроснабжение восстановили через несколько часов после пожара. На утро среды без света оставались 11 детсадов – они не работали, а также 18 тысяч местных жителей. По факту аварии прокуратура начала проверку.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
01:21
Пожар на подстанции обесточил крупный район Владивостока
"На территории подстанции АО "ДРСК" оперативная бригада МУПВ "ВПЭС" выполняет замену поврежденных кабельных линии мощностью 6 кВ. В результате возгорания пострадало 16 кабельных линий протяженностью более 1 километра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной пожара не подстанции стало короткое замыкание.
На данный момент свет дали более чем 12 тысячам жителей Первореченского района. Практически все социальные объекты запитаны, кроме детсадов №103, 30, 23, 116, 134, 107. Также нет света в 390 многоквартирных домах по улицам Иртышской, Гамарника, Волжской, Печорской, Карбышева, Вострецова, Днепровской, Тухачевского. Специалисты постепенно подключают абонентов с помощью резервных источников электроснабжения.
В мэрии журналистам уточнили, что авария на сетях повлияла и на работу насосных станций. "Ведется работа по устранению последствий и подключению города к теплу. Восстановлена работа четырех тепловых насосных станций. Восстановлено электричество в детских садах № 22, 169, 187", - добавили в администрации.
Линии электропередач. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2017
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В Балтийске ликвидировали возгорание на подстанции, обесточившее город
 
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