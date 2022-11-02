https://ria.ru/20221102/voyska-1828820699.html

Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго"

Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго" - РИА Новости, 02.11.2022

Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго"

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго". РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T22:59

2022-11-02T22:59

2022-11-02T22:59

в мире

джо байден

польша

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго"."Они там надолго", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.В ответ на российскую операцию на Украине США увеличили свой воинский контингент в Европе, в том числе на "восточном фланге" альянса.

https://ria.ru/20221030/oruzhie-1827881340.html

польша

сша

украина

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в мире, джо байден, польша, сша, украина