https://ria.ru/20221102/voyska-1828820699.html
Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго"
Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго" - РИА Новости, 02.11.2022
Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго"
Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:59
2022-11-02T22:59
2022-11-02T22:59
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго"."Они там надолго", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.В ответ на российскую операцию на Украине США увеличили свой воинский контингент в Европе, в том числе на "восточном фланге" альянса.
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в мире, джо байден, польша, сша, украина
В мире, Джо Байден, Польша, США, Украина
Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго"
Президент США Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго".