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Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго" - РИА Новости, 02.11.2022
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Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго"
Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго" - РИА Новости, 02.11.2022
Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго"
Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T22:59
2022-11-02T22:59
в мире
джо байден
польша
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго"."Они там надолго", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.В ответ на российскую операцию на Украине США увеличили свой воинский контингент в Европе, в том числе на "восточном фланге" альянса.
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в мире, джо байден, польша, сша, украина
В мире, Джо Байден, Польша, США, Украина
22:59 02.11.2022
 
Байден заявил, что американские войска в Польше останутся "надолго"

Президент США Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго".

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американские войска останутся в Польше "надолго".
"Они там надолго", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
В ответ на российскую операцию на Украине США увеличили свой воинский контингент в Европе, в том числе на "восточном фланге" альянса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 12:24
Лавров прокомментировал планы Польши на размещение ядерного оружия США
 
В миреДжо БайденПольшаСШАУкраина
 
 
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