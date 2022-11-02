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Правительство Португалии изучает вопрос об отмене режима "золотых виз"
Правительство Португалии изучает вопрос об отмене режима "золотых виз" - РИА Новости, 02.11.2022
Правительство Португалии изучает вопрос об отмене режима "золотых виз"
Правительство Португалии рассматривает вопрос об отмене режима "золотых виз", который с 2012 года позволял получить вид на жительство в стране за счет крупных... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:26
2022-11-02T19:26
2022-11-02T19:54
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МАДРИД, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Португалии рассматривает вопрос об отмене режима "золотых виз", который с 2012 года позволял получить вид на жительство в стране за счет крупных инвестиций, покупки недвижимости или создания рабочих мест, заявил в среду премьер-министр страны Антониу Кошта."Мы рассматриваем, имеет ли смысл программа "золотых виз… вероятно, она уже выполнила ту функцию, которую должна была выполнять, и сохранять ее нецелесообразно", — приводит новостное агентство EFE слова премьера, который выступил перед журналистами по завершении своего визита на технологический конгресс Web Summit, который проходит в Лиссабоне.За последнее десятилетие в рамках этой программы Португалия предоставила 11 180 видов на жительство, большинство из них (92%) в результате покупки недвижимости, сообщает новостное агентство.Этот режим подвергся резкой критике в стране из-за того, что многие люди связывают его с ростом цен на недвижимость, особенно в таких городах, как Лиссабон. Также считается, что программа является одним из возможных путей отмывания денег.Ранее сообщалось, что с конца февраля этого года по август Служба по делам иностранцев и границ (SEF) республики получила 10 заявлений на получение этих виз от российских граждан в обмен на инвестиции. Однако все они были отклонены.
https://ria.ru/20221031/kipr-1828221403.html
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антониу кошта, лиссабон (город), португалия, в мире, новости - туризм
Антониу Кошта, Лиссабон (город), Португалия, В мире, Новости - Туризм
19:26 02.11.2022 (обновлено: 19:54 02.11.2022)
Правительство Португалии изучает вопрос об отмене режима "золотых виз"
Премьер Кошта: правительство Португалии изучает вопрос об отмене режима "золотых виз"
МАДРИД, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Португалии рассматривает вопрос об отмене режима "золотых виз", который с 2012 года позволял получить вид на жительство в стране за счет крупных инвестиций, покупки недвижимости или создания рабочих мест, заявил в среду премьер-министр страны Антониу Кошта.
"Мы рассматриваем, имеет ли смысл программа "золотых виз… вероятно, она уже выполнила ту функцию, которую должна была выполнять, и сохранять ее нецелесообразно", — приводит новостное агентство EFE слова премьера, который выступил перед журналистами по завершении своего визита на технологический конгресс Web Summit, который проходит в Лиссабоне
.
За последнее десятилетие в рамках этой программы Португалия предоставила 11 180 видов на жительство, большинство из них (92%) в результате покупки недвижимости, сообщает новостное агентство.
Этот режим подвергся резкой критике в стране из-за того, что многие люди связывают его с ростом цен на недвижимость, особенно в таких городах, как Лиссабон. Также считается, что программа является одним из возможных путей отмывания денег.
Ранее сообщалось, что с конца февраля этого года по август Служба по делам иностранцев и границ (SEF) республики получила 10 заявлений на получение этих виз от российских граждан в обмен на инвестиции. Однако все они были отклонены.