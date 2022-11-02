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Разрушенный коллектор в Волгограде восстановят к концу недели - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенный коллектор в Волгограде восстановят к концу недели
Разрушенный коллектор в Волгограде восстановят к концу недели - РИА Новости, 02.11.2022
Разрушенный коллектор в Волгограде восстановят к концу недели
Восстановительные работы на канализационном коллекторе, авария на котором оставила без воды 200 тысяч жителей Волгограда, завершатся до конца недели, заявил... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:47
2022-11-02T15:09
происшествия
волгоград
андрей бочаров
жкх
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Восстановительные работы на канализационном коллекторе, авария на котором оставила без воды 200 тысяч жителей Волгограда, завершатся до конца недели, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По информации администрации Волгоградской области, работы на одном из двух разрушенных канализационных трубопроводов полностью завершены, коллектор работает по временной схеме. Отмечается, что возобновлено водоснабжение двух районов города, также начали работу котельные, сейчас идет заполнение тепловых сетей. В данный момент рабочие продолжают ремонт второго трубопровода."Исходя из анализа ситуации, считаю возможным 4 ноября текущего года завершить ремонтно-восстановительные работы на этом участке, перейти к работе в штатном режиме, приступить к восстановлению прилегающей территории и благоустройству, а также к решению задач по дальнейшему совершенствованию работы канализационной системы Волгограда" , - цитирует ведомство в сообщении слова Бочарова во время осмотра работ на коллекторе.В ночь на 25 октября в сквере имени Пахмутовой прорвало канализационную трубу в коллекторе, из-за чего грунт со склона сместился в пойму реки Царица (закатанную под землю еще полвека назад), сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда введен режим ЧС. Работы по устранению последствий ЧП были развернуты в круглосуточном режиме. Вечером 1 ноября стартовал поэтапный пуск воды в жилой фонд, учреждения и предприятия двух районов.
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происшествия, волгоград, андрей бочаров, жкх
Происшествия, Волгоград, Андрей Бочаров, ЖКХ, Волгоградская область
13:47 02.11.2022 (обновлено: 15:09 02.11.2022)
 
Разрушенный коллектор в Волгограде восстановят к концу недели

Губернатор Бочаров: коллектор в Волгограде восстановят после аварии к концу недели

© РИА Новости / Дмитрий МакеевРабочий спускается по лестнице в канализационный коллектор
Рабочий спускается по лестнице в канализационный коллектор - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Рабочий спускается по лестнице в канализационный коллектор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 ноя – РИА Новости. Восстановительные работы на канализационном коллекторе, авария на котором оставила без воды 200 тысяч жителей Волгограда, завершатся до конца недели, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По информации администрации Волгоградской области, работы на одном из двух разрушенных канализационных трубопроводов полностью завершены, коллектор работает по временной схеме. Отмечается, что возобновлено водоснабжение двух районов города, также начали работу котельные, сейчас идет заполнение тепловых сетей. В данный момент рабочие продолжают ремонт второго трубопровода.
"Исходя из анализа ситуации, считаю возможным 4 ноября текущего года завершить ремонтно-восстановительные работы на этом участке, перейти к работе в штатном режиме, приступить к восстановлению прилегающей территории и благоустройству, а также к решению задач по дальнейшему совершенствованию работы канализационной системы Волгограда" , - цитирует ведомство в сообщении слова Бочарова во время осмотра работ на коллекторе.
В ночь на 25 октября в сквере имени Пахмутовой прорвало канализационную трубу в коллекторе, из-за чего грунт со склона сместился в пойму реки Царица (закатанную под землю еще полвека назад), сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек и 17 тысяч частных домов, социальные объекты. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда введен режим ЧС. Работы по устранению последствий ЧП были развернуты в круглосуточном режиме. Вечером 1 ноября стартовал поэтапный пуск воды в жилой фонд, учреждения и предприятия двух районов.
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