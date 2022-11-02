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Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей
Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей - РИА Новости, 02.11.2022
Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей
Создание стабильного инвестиционного портфеля не требует вложения в ценные бумаги значительных денежных средств. Начать инвестировать можно, если вы... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:19
2022-11-02T01:19
2022-11-02T01:19
экономика
велес капитал
газпром
новатэк
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Создание стабильного инвестиционного портфеля не требует вложения в ценные бумаги значительных денежных средств. Начать инвестировать можно, если вы располагаете суммой от 10 тысяч рублей в месяц, заявила агентству "Прайм" руководитель проектов ИК"ВЕЛЕС Капитал" Валентина Савенкова.Эксперт подчеркнула, что начинающие инвесторы обычно вкладывают небольшие суммы на регулярной основе. По ее мнению, для формирования "рационального" инвестиционного портфеля достаточно суммы в 10-20 тысяч рублей.Савенкова добавила, что большинство российских бумаг, например, "Газпрома", "Новатэка", "Сбербанка" торгуются лотами менее трех тысяч рублей. ОФЗ торгуются лотами от 1 тысячи рублей. Таким образом, на 6-10 тысяч рублей можно составить относительно диверсифицированный инвестиционный портфель, заключила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20221017/dokhody-1824173686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, велес капитал, газпром, новатэк
Экономика, Велес Капитал, Газпром, Новатэк
Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей
Финансист Савенкова посоветовала начать инвестировать при наличии 10 тысяч рублей