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Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей - РИА Новости, 02.11.2022
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Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей
Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей - РИА Новости, 02.11.2022
Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей
Создание стабильного инвестиционного портфеля не требует вложения в ценные бумаги значительных денежных средств. Начать инвестировать можно, если вы... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:19
2022-11-02T01:19
экономика
велес капитал
газпром
новатэк
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Создание стабильного инвестиционного портфеля не требует вложения в ценные бумаги значительных денежных средств. Начать инвестировать можно, если вы располагаете суммой от 10 тысяч рублей в месяц, заявила агентству "Прайм" руководитель проектов ИК"ВЕЛЕС Капитал" Валентина Савенкова.Эксперт подчеркнула, что начинающие инвесторы обычно вкладывают небольшие суммы на регулярной основе. По ее мнению, для формирования "рационального" инвестиционного портфеля достаточно суммы в 10-20 тысяч рублей.Савенкова добавила, что большинство российских бумаг, например, "Газпрома", "Новатэка", "Сбербанка" торгуются лотами менее трех тысяч рублей. ОФЗ торгуются лотами от 1 тысячи рублей. Таким образом, на 6-10 тысяч рублей можно составить относительно диверсифицированный инвестиционный портфель, заключила она.
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экономика, велес капитал, газпром, новатэк
Экономика, Велес Капитал, Газпром, Новатэк
01:19 02.11.2022
 
Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей

Финансист Савенкова посоветовала начать инвестировать при наличии 10 тысяч рублей

© РИА Новости / Брайан СмитТрейдеры в момент закрытия торгов
Трейдеры в момент закрытия торгов - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
Трейдеры в момент закрытия торгов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Создание стабильного инвестиционного портфеля не требует вложения в ценные бумаги значительных денежных средств. Начать инвестировать можно, если вы располагаете суммой от 10 тысяч рублей в месяц, заявила агентству "Прайм" руководитель проектов ИК"ВЕЛЕС Капитал" Валентина Савенкова.
Эксперт подчеркнула, что начинающие инвесторы обычно вкладывают небольшие суммы на регулярной основе. По ее мнению, для формирования "рационального" инвестиционного портфеля достаточно суммы в 10-20 тысяч рублей.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 04:00Сказано в эфире
Эксперт сравнила доходы от банковских вкладов и инвестиций в недвижимость
Савенкова добавила, что большинство российских бумаг, например, "Газпрома", "Новатэка", "Сбербанка" торгуются лотами менее трех тысяч рублей. ОФЗ торгуются лотами от 1 тысячи рублей. Таким образом, на 6-10 тысяч рублей можно составить относительно диверсифицированный инвестиционный портфель, заключила она.
 
ЭкономикаВелес КапиталГазпромНоватэк
 
 
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