https://ria.ru/20221102/vlozhenie-1828543024.html

Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей

Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей - РИА Новости, 02.11.2022

Финансист дала совет, куда вложить десять тысяч рублей

Создание стабильного инвестиционного портфеля не требует вложения в ценные бумаги значительных денежных средств. Начать инвестировать можно, если вы... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T01:19

2022-11-02T01:19

2022-11-02T01:19

экономика

велес капитал

газпром

новатэк

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Создание стабильного инвестиционного портфеля не требует вложения в ценные бумаги значительных денежных средств. Начать инвестировать можно, если вы располагаете суммой от 10 тысяч рублей в месяц, заявила агентству "Прайм" руководитель проектов ИК"ВЕЛЕС Капитал" Валентина Савенкова.Эксперт подчеркнула, что начинающие инвесторы обычно вкладывают небольшие суммы на регулярной основе. По ее мнению, для формирования "рационального" инвестиционного портфеля достаточно суммы в 10-20 тысяч рублей.Савенкова добавила, что большинство российских бумаг, например, "Газпрома", "Новатэка", "Сбербанка" торгуются лотами менее трех тысяч рублей. ОФЗ торгуются лотами от 1 тысячи рублей. Таким образом, на 6-10 тысяч рублей можно составить относительно диверсифицированный инвестиционный портфель, заключила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20221017/dokhody-1824173686.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, велес капитал, газпром, новатэк