https://ria.ru/20221102/virusy-1828545780.html

Эксперт перечислил основные категории вредоносных программ

Эксперт перечислил основные категории вредоносных программ - РИА Новости, 02.11.2022

Эксперт перечислил основные категории вредоносных программ

Какие категории зловредов существуют и какие приложения могут выполнять вредоносные функции, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T02:14

2022-11-02T02:14

2022-11-02T02:14

технологии

алексей лукацкий

apple

google android

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Какие категории зловредов существуют и какие приложения могут выполнять вредоносные функции, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.Классические вредоносные программы, например, вирусы, приспособлены только для атак на компьютеры, смартфоны и другие устройства, они не предназначены для выполнения каких-то полезных задач, отметил Лукацкий. Чаще всего подобное ПО занимается сбором данных, позволяющих получить доступ к денежным средствам, а также к личной информации владельца гаджета или ПК, продолжил эксперт.Некоторые вредоносные программы, или зловреды, просто отслеживают, какие сайты посещает владелец устройства, добавил он. По словам эксперта, в получении такой информации обычно бывают заинтересованы рекламодатели.Наряду с классическим вредоносным ПО существует особая категория программ, которые выполняют совершенно безобидные задачи, но при этом имеют скрытую функциональность."Бывают вредоносные программы, которые выполняют какие-то обычные функции, но помимо этого, например, собирают контактную информацию (владельца смартфона, – ред.) или данные о посещаемых им ресурсах", – сказал Лукацкий.Он назвал приложения, которые чаще всего обладают вредоносными свойствами."Любая популярная программа, которая скачивается большим количеством пользователей, привлекает внимание злоумышленников, и они начинают создавать ее клоны и выкладывать в различные магазины приложений. Часто вредоносной функциональностью обладают простые программы, например, игрушки, приложения для отслеживания погоды, календари или органайзеры", – предупредил Алексей Лукацкий в интервью радио Sputnik.Скачивать приложения можно только на известных онлайн-площадках, уверен он. Кроме того, необходимо следить за разрешениями, которые запрашивает программа при установке, советует эксперт."Один из самых простых вариантов обезопасить себя – смотреть на разрешения, которые приложение просит при установке. На Android практически любая установка сопровождается подобным запросом. Если игра или погодное приложение просит доступ к контактам, почте, файловой системе, это должно вызывать подозрения. Подцепить такого рода программу в официальном магазине Apple шансов гораздо меньше, там проводится более серьезная проверка", – считает Лукацкий.Еще один способ защиты от зловредов – установка антивируса, заключил эксперт.

https://ria.ru/20221017/prilozheniya-1824490152.html

https://ria.ru/20221029/obman-1827689259.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, алексей лукацкий, apple, google android