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Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса - РИА Новости, 02.11.2022
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Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса
Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса - РИА Новости, 02.11.2022
Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса
Нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), продает российские активы, следует из релиза компании. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T09:46
2022-11-02T10:41
технологии
россия
билайн
вымпелком
мобильная связь
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), продает российские активы, следует из релиза компании."Veon Ltd. &lt;...&gt; сегодня объявляет о том, что проводит процесс &lt;...&gt; продажи в отношении своего российского бизнеса", — говорится в сообщении.Сейчас руководство компании изучает возможные варианты, чтобы достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон, подчеркнули в Veon.В "Вымпелкоме" заявили, что не ожидают изменения стратегии в случае смены владельца. Там отметили также, что даже находятся в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка, так как владелец компании — иностранный холдинг, а это влечет множество регуляторных ограничений. Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине. "Вымпелком" — его крупнейший актив. По данным холдинга, за второй квартал этого года на Россию приходилось более половины всей выручки — более миллиарда долларов. А по числу мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона).
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технологии, россия, билайн, вымпелком, мобильная связь
Технологии, Россия, Билайн, ВымпелКом, мобильная связь
09:46 02.11.2022 (обновлено: 10:41 02.11.2022)
 
Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса

Нидерландский владелец "Вымпелкома" Veon заявил о начале продажи бизнеса в России

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании "Билайн"
Вывеска на офисе компании Билайн - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска на офисе компании "Билайн". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), продает российские активы, следует из релиза компании.
"Veon Ltd. <...> сегодня объявляет о том, что проводит процесс <...> продажи в отношении своего российского бизнеса", — говорится в сообщении.
Сейчас руководство компании изучает возможные варианты, чтобы достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон, подчеркнули в Veon.
В "Вымпелкоме" заявили, что не ожидают изменения стратегии в случае смены владельца. Там отметили также, что даже находятся в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка, так как владелец компании — иностранный холдинг, а это влечет множество регуляторных ограничений.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине. "Вымпелком" — его крупнейший актив. По данным холдинга, за второй квартал этого года на Россию приходилось более половины всей выручки — более миллиарда долларов. А по числу мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона).
 
ТехнологииРоссияБилайнВымпелКоммобильная связь
 
 
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