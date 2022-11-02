https://ria.ru/20221102/veon-1828574294.html

Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса

Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса - РИА Новости, 02.11.2022

Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса

Нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), продает российские активы, следует из релиза компании. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T09:46

2022-11-02T09:46

2022-11-02T10:41

технологии

россия

билайн

вымпелком

мобильная связь

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), продает российские активы, следует из релиза компании."Veon Ltd. <...> сегодня объявляет о том, что проводит процесс <...> продажи в отношении своего российского бизнеса", — говорится в сообщении.Сейчас руководство компании изучает возможные варианты, чтобы достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон, подчеркнули в Veon.В "Вымпелкоме" заявили, что не ожидают изменения стратегии в случае смены владельца. Там отметили также, что даже находятся в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка, так как владелец компании — иностранный холдинг, а это влечет множество регуляторных ограничений. Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине. "Вымпелком" — его крупнейший актив. По данным холдинга, за второй квартал этого года на Россию приходилось более половины всей выручки — более миллиарда долларов. А по числу мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона).

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, билайн, вымпелком, мобильная связь