09:46 02.11.2022 (обновлено: 10:41 02.11.2022)
Владелец "Билайна" Veon изучает возможность продажи российского бизнеса
Нидерландский владелец "Вымпелкома" Veon заявил о начале продажи бизнеса в России
Вывеска на офисе компании "Билайн". Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Нидерландский холдинг Veon, владеющий мобильным оператором "Вымпелком" (бренд "Билайн"), продает российские активы, следует из релиза компании.
"Veon Ltd. <...> сегодня объявляет о том, что проводит процесс <...> продажи в отношении своего российского бизнеса", — говорится в сообщении.
Сейчас руководство компании изучает возможные варианты, чтобы достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон, подчеркнули в Veon.
В "Вымпелкоме" заявили, что не ожидают изменения стратегии в случае смены владельца. Там отметили также, что даже находятся в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка, так как владелец компании — иностранный холдинг, а это влечет множество регуляторных ограничений.
Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине. "Вымпелком" — его крупнейший актив. По данным холдинга, за второй квартал этого года на Россию приходилось более половины всей выручки — более миллиарда долларов. А по числу мобильных абонентов (47 миллионов) "Вымпелком" уступал только пакистанской структуре (75,5 миллиона).