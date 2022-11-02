https://ria.ru/20221102/velikobritaniya-1828736399.html

В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду

В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду - РИА Новости, 02.11.2022

В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду

Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые раздают до 150 блюд.

2022-11-02T17:26

2022-11-02T17:26

2022-11-02T17:26

видео

великобритания

лондон

питание

инфляция

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За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg. Средний годовой счет за электроэнергию в стране вырос на 96 процентов с октября прошлого года и достиг почти 3000 долларов США (3010 евро).

великобритания

лондон

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые РАЗДАЮТ до 150 блюд. За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg. Средний годовой счет за электроэнергию в стране вырос на 96 процентов с октября прошлого года и достиг почти 3000 долларов США (3010 евро). 2022-11-02T17:26 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, великобритания, лондон, питание, инфляция, видео