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В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду - РИА Новости, 02.11.2022
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В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду - РИА Новости, 02.11.2022
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые раздают до 150 блюд.
2022-11-02T17:26
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видео
великобритания
лондон
питание
инфляция
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За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg. Средний годовой счет за электроэнергию в стране вырос на 96 процентов с октября прошлого года и достиг почти 3000 долларов США (3010 евро).
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Ольга Кожухова
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60
353
60
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые РАЗДАЮТ до 150 блюд. За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg. Средний годовой счет за электроэнергию в стране вырос на 96 процентов с октября прошлого года и достиг почти 3000 долларов США (3010 евро).
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353
60
видео, великобритания, лондон, питание, инфляция, видео
Видео, Великобритания, Лондон, Питание, Инфляция
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые раздают до 150 блюд.
2022-11-02T17:26
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17:26 02.11.2022
 

В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду

Читать ria.ru в
Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые раздают до 150 блюд.
За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg. Средний годовой счет за электроэнергию в стране вырос на 96 процентов с октября прошлого года и достиг почти 3000 долларов США (3010 евро).
 
ВидеоВеликобританияЛондонПитаниеИнфляция
 
 
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