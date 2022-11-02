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В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду - РИА Новости, 02.11.2022
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые раздают до 150 блюд.
2022-11-02T17:26
2022-11-02T17:26
2022-11-02T17:26
видео
великобритания
лондон
питание
инфляция
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За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg. Средний годовой счет за электроэнергию в стране вырос на 96 процентов с октября прошлого года и достиг почти 3000 долларов США (3010 евро).
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые РАЗДАЮТ до 150 блюд.
За последний год в Великобритании удвоилось количество людей, которые "с трудом сводят концы с концами", пишет Bloomberg. Средний годовой счет за электроэнергию в стране вырос на 96 процентов с октября прошлого года и достиг почти 3000 долларов США (3010 евро).
2022-11-02T17:26
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PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, великобритания, лондон, питание, инфляция, видео
Видео, Великобритания, Лондон, Питание, Инфляция
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые раздают до 150 блюд.
2022-11-02T17:26
true
PT1M04S
В Великобритании вырос спрос на бесплатную еду
Все больше жителей Лондона стали обращаться в благотворительные фонды за бесплатным питанием. Это произошло из-за роста цен на продукты, газ и электроэнергию. В день местные небольшие столовые раздают до 150 блюд.