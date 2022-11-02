США поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками
США в середине 2023 года поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США рассчитывают в середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Что касается VAMPIRE, мы ожидаем заключения контракта в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого, прямо сейчас мы ожидаем, что передача этих систем состоится в середине 2023 года", - сказал Райдер журналистам.
Он добавил, что вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны остается приоритетным для американской администрации. "Это то, на чем мы сфокусированы, и мы продолжим работать над этим настолько быстро, насколько это возможно", - указал представитель министерства обороны США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.