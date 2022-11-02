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США поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 02.11.2022
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США поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками
США поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 02.11.2022
США поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками
США рассчитывают в середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE, заявил официальный представитель Пентагона... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:21
2022-11-02T16:21
украина
россия
сша
министерство обороны сша
патрик райдер
в мире
оружие
бпла
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США рассчитывают в середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Что касается VAMPIRE, мы ожидаем заключения контракта в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого, прямо сейчас мы ожидаем, что передача этих систем состоится в середине 2023 года", - сказал Райдер журналистам.Он добавил, что вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны остается приоритетным для американской администрации. "Это то, на чем мы сфокусированы, и мы продолжим работать над этим настолько быстро, насколько это возможно", - указал представитель министерства обороны США.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828604386.html
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украина, россия, сша, министерство обороны сша, патрик райдер, в мире, оружие, бпла, беспилотники
Украина, Россия, США, Министерство обороны США, Патрик Райдер, В мире, Оружие, БПЛА, Беспилотники
16:21 02.11.2022
 
США поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками

США в середине 2023 года поставят Украине системы VAMPIRE для борьбы с беспилотниками

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США рассчитывают в середине следующего года предоставить Украине системы противодействия беспилотникам VAMPIRE, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Что касается VAMPIRE, мы ожидаем заключения контракта в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого, прямо сейчас мы ожидаем, что передача этих систем состоится в середине 2023 года", - сказал Райдер журналистам.
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Он добавил, что вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны остается приоритетным для американской администрации. "Это то, на чем мы сфокусированы, и мы продолжим работать над этим настолько быстро, насколько это возможно", - указал представитель министерства обороны США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАПатрик РайдерВ миреОружиеБПЛАБеспилотники
 
 
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