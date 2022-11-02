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В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера" - РИА Новости, 02.11.2022
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В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера"
В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера" - РИА Новости, 02.11.2022
В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о судебных претензиях к "группе Вагнера" крайне не квалифицированная, это... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:57
2022-11-02T15:27
в мире
украина
россия
дмитрий песков
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о судебных претензиях к "группе Вагнера" крайне не квалифицированная, это поверхностные суждения.Ранее британская юридическая фирма McCue Jury &amp; Partners заявила, что подает судебный иск против "группы Вагнера" в связи с ее действиями на Украине."Во-первых, мы не можем ничего говорить о деятельности компании - это частная организация. Это первое. Второе, судя по тем формулировкам, которые вы (журналисты) процитировали - это крайне не квалифицированная постановка вопроса и абсолютно такие поверхностные утверждения. Поэтому вряд ли здесь можно говорить о каких-то серьезных шагах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как относятся в Кремле к заявлению британской компании.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, чвк "вагнер"
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер"
13:57 02.11.2022 (обновлено: 15:27 02.11.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера"

Песков назвал судебный иск британской компании к "группе Вагнера" поверхностным суждением

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о судебных претензиях к "группе Вагнера" крайне не квалифицированная, это поверхностные суждения.
Ранее британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск против "группы Вагнера" в связи с ее действиями на Украине.
"Во-первых, мы не можем ничего говорить о деятельности компании - это частная организация. Это первое. Второе, судя по тем формулировкам, которые вы (журналисты) процитировали - это крайне не квалифицированная постановка вопроса и абсолютно такие поверхностные утверждения. Поэтому вряд ли здесь можно говорить о каких-то серьезных шагах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как относятся в Кремле к заявлению британской компании.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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