https://ria.ru/20221102/vagner-1828662340.html
В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера"
В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера" - РИА Новости, 02.11.2022
В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о судебных претензиях к "группе Вагнера" крайне не квалифицированная, это... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:57
2022-11-02T13:57
2022-11-02T15:27
в мире
украина
россия
дмитрий песков
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о судебных претензиях к "группе Вагнера" крайне не квалифицированная, это поверхностные суждения.Ранее британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск против "группы Вагнера" в связи с ее действиями на Украине."Во-первых, мы не можем ничего говорить о деятельности компании - это частная организация. Это первое. Второе, судя по тем формулировкам, которые вы (журналисты) процитировали - это крайне не квалифицированная постановка вопроса и абсолютно такие поверхностные утверждения. Поэтому вряд ли здесь можно говорить о каких-то серьезных шагах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как относятся в Кремле к заявлению британской компании.
https://ria.ru/20221029/prigozhin-1827796499.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, чвк "вагнер"
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер"
13:57 02.11.2022 (обновлено: 15:27 02.11.2022)
В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера"
Песков назвал судебный иск британской компании к "группе Вагнера" поверхностным суждением