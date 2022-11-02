https://ria.ru/20221102/vagner-1828662340.html

В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера"

В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера" - РИА Новости, 02.11.2022

В Кремле ответили на вопрос об иске британской компании к "группе Вагнера"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о судебных претензиях к "группе Вагнера" крайне не квалифицированная, это... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:57

2022-11-02T13:57

2022-11-02T15:27

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украина

россия

дмитрий песков

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о судебных претензиях к "группе Вагнера" крайне не квалифицированная, это поверхностные суждения.Ранее британская юридическая фирма McCue Jury & Partners заявила, что подает судебный иск против "группы Вагнера" в связи с ее действиями на Украине."Во-первых, мы не можем ничего говорить о деятельности компании - это частная организация. Это первое. Второе, судя по тем формулировкам, которые вы (журналисты) процитировали - это крайне не квалифицированная постановка вопроса и абсолютно такие поверхностные утверждения. Поэтому вряд ли здесь можно говорить о каких-то серьезных шагах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как относятся в Кремле к заявлению британской компании.

https://ria.ru/20221029/prigozhin-1827796499.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, дмитрий песков, чвк "вагнер"