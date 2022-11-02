06:55 02.11.2022 (обновлено: 11:43 02.11.2022)
Умерла актриса Светлана Спиридонова
Актриса Театра имени Волкова Светлана Спиридонова умерла на 63-м году жизни
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актриса театра и кино Светлана Спиридонова умерла на 63-м году жизни, сообщается на официальной странице ярославского Театра драмы имени Федора Волкова в соцсети "ВКонтакте".
"Более 30 лет Светлана Владимировна выходила на сцену в спектаклях Первого русского театра. Ее героини были открыты и беззащитны, наивны и простодушны", — говорится в некрологе.
Причина смерти не уточняется, но известно, что актриса тяжело болела. Прощание со Спиридоновой состоится 2 ноября в Ярославле.
Светлана Спиридонова родилась 10 января 1960 года. В 1983 году окончила ГИТИС и была принята в труппу Театра драмы имени Волкова. Спустя пять лет вместе с частью труппы создала тольяттинский Драматический театр "Колесо". В 1991 году вернулась в Ярославль и стала актрисой ТЮЗа, а в 1995-м вновь пришла в Театр имени Волкова. В 2009-2012 годах, когда главным режиссером театра был Сергей Пускепалис, Спиридонова сыграла во всех его спектаклях.
В кино актриса дебютировала в середине 1980-х годов в мюзикле с Альбертом Филозовым "Люби меня, как я тебя". Снималась также в "Земском докторе", "Берегах любви", "Напарницах", "Уцелевших", "Чужой стае".
В конце сентября Волковский театр понес еще одну невосполнимую утрату: в ДТП погиб художественный руководитель Сергей Пускепалис. Автомобиль, в котором он ехал, вылетел на встречную полосу, задел одну фуру и врезался в другую. Пускепалис и его водитель погибли на месте.