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На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве - РИА Новости, 02.11.2022
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На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве - РИА Новости, 02.11.2022
На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.
2022-11-02T08:50
2022-11-02T08:50
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4.7
96
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На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.
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москва, утки, мосводосток, видео
Москва, утки, Мосводосток, Видео
На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.
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08:50 02.11.2022
 

На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве

Читать ria.ru в
В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.
 
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