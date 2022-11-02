https://ria.ru/20221102/utki-1828383906.html
На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве - РИА Новости, 02.11.2022
На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.
2022-11-02T08:50
2022-11-02T08:50
2022-11-02T08:50
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.
2022-11-02T08:50
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PT0M37S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, утки, мосводосток, видео
Москва, утки, Мосводосток, Видео
На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.
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PT0M37S
На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве
В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.