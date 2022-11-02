На зимовку! Как убирают утиные домики в Москве

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В Москве активно готовятся к зиме. В рамках подготовки специалисты ГУП "Мосводосток" убирают домики для водоплавающих, которые улетели в теплые края. Сколько сооружений отправят на каникулы и зачем это делается – узнайте в нашем ролике.