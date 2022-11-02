https://ria.ru/20221102/utechka-1828732228.html
Сервис аренды самокатов Whoosh пресек утечку данных пользователей
Сервис аренды самокатов Whoosh пресек утечку данных пользователей - РИА Новости, 02.11.2022
Сервис аренды самокатов Whoosh пресек утечку данных пользователей
Служба безопасности российского сервиса аренды самокатов Whoosh пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T17:12
2022-11-02T17:12
2022-11-02T17:33
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Служба безопасности российского сервиса аренды самокатов Whoosh пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров, данные в открытом доступе опубликованы не были, сообщили РИА Новости в компании."Служба информационной безопасности Whoosh выявила и пресекла процесс утечки информации, организованный группой хакеров. Безопасности и репутации клиентов сервиса в настоящее время ничто не угрожает. Вследствие грубого нарушения установленных в компании правил и процедур одним из сотрудников злоумышленники получили доступ к части первичных данных нескольких миллионов клиентов", - говорится в сообщении.В Whoosh пояснили, что речь идет о никнеймах пользователя, телефонах, адресах электронной почты и маскированных (неполных) номерах банковских карты."В настоящее время данные в открытом доступе не опубликованы", - подчеркнули в компании.Отмечается, что утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок. Процедуры безопасности Whoosh также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей.По факту инцидента в компании проводится внутреннее расследование. "Трудовые отношения с сотрудником, допустившим нарушение, на данный момент прекращены. Были проведены дополнительные проверки протоколов безопасности и ужесточены меры защиты в процессах работы сотрудников. Компания обратилась в правоохранительные органы для дальнейшего расследования инцидента", - добавили в Whoosh.
https://ria.ru/20221102/yakutiya-1828697353.html
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технологии, россия, кибербезопасность, кибератаки
Технологии, Россия, Кибербезопасность, Кибератаки
17:12 02.11.2022 (обновлено: 17:33 02.11.2022)
Сервис аренды самокатов Whoosh пресек утечку данных пользователей
Служба безопасности Whoosh пресекла утечку данных нескольких миллионов клиентов
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Служба безопасности российского сервиса аренды самокатов Whoosh пресекла процесс утечки персональных данных нескольких миллионов клиентов, организованный группой хакеров, данные в открытом доступе опубликованы не были, сообщили РИА Новости в компании.
"Служба информационной безопасности Whoosh выявила и пресекла процесс утечки информации, организованный группой хакеров. Безопасности и репутации клиентов сервиса в настоящее время ничто не угрожает. Вследствие грубого нарушения установленных в компании правил и процедур одним из сотрудников злоумышленники получили доступ к части первичных данных нескольких миллионов клиентов", - говорится в сообщении.
В Whoosh пояснили, что речь идет о никнеймах пользователя, телефонах, адресах электронной почты и маскированных (неполных) номерах банковских карты.
"В настоящее время данные в открытом доступе не опубликованы", - подчеркнули в компании.
Отмечается, что утечка не затронула чувствительные данные пользователей, такие как доступы к аккаунтам, информацию о транзакциях или детали поездок. Процедуры безопасности Whoosh также исключают возможность получения доступа третьих лиц к полным платежным данным банковских карт пользователей.
По факту инцидента в компании проводится внутреннее расследование. "Трудовые отношения с сотрудником, допустившим нарушение, на данный момент прекращены. Были проведены дополнительные проверки протоколов безопасности и ужесточены меры защиты в процессах работы сотрудников. Компания обратилась в правоохранительные органы для дальнейшего расследования инцидента", - добавили в Whoosh.