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В минобороны Японии заявили об отсутствии ущерба от ракет КНДР
В минобороны Японии заявили об отсутствии ущерба от ракет КНДР - РИА Новости, 02.11.2022
В минобороны Японии заявили об отсутствии ущерба от ракет КНДР
Ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР не зафиксировано, заявил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T04:46
2022-11-02T04:46
2022-11-02T04:46
япония
южная корея
сша
министерство обороны японии
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ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР не зафиксировано, заявил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада."Министерство обороны провело обмен информацией с другими министерствами. К этому часу ущерба от ракет Северной Кореи морским и воздушным судам не зафиксировано", - сказал министр.По данным японского министерства обороны, в 8.50 (2.50 мск) с восточного побережья Северной Кореи были выпущены как минимум две ракеты. Есть вероятность, что они летели по нестандартной траектории. Первая ракета была выпущена с восточного побережья в восточном направлении, высота составила 150 километров, дальность полета 150 километров. Вторая ракета была выпущена с восточного побережья в юго-восточном направлении, высота составила 100 километров, дальность полета 200 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.Южнокорейское агентство Ренхап сообщило о запуске трех ракет.Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. Особенно активным стал период с 25 сентября – проведено порядка десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США и Японией.
https://ria.ru/20221102/kndr-1828550381.html
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япония, южная корея, сша, министерство обороны японии
Япония, Южная Корея, США, Министерство обороны Японии
В минобороны Японии заявили об отсутствии ущерба от ракет КНДР
Министр Хамада: ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР не зафиксировано
ТОКИО, 2 ноя – РИА Новости. Ущерба японским морским и воздушным судам от ракет КНДР не зафиксировано, заявил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
"Министерство обороны провело обмен информацией с другими министерствами. К этому часу ущерба от ракет Северной Кореи морским и воздушным судам не зафиксировано", - сказал министр.
По данным японского министерства обороны, в 8.50 (2.50 мск) с восточного побережья Северной Кореи были выпущены как минимум две ракеты. Есть вероятность, что они летели по нестандартной траектории. Первая ракета была выпущена с восточного побережья в восточном направлении, высота составила 150 километров, дальность полета 150 километров. Вторая ракета была выпущена с восточного побережья в юго-восточном направлении, высота составила 100 километров, дальность полета 200 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Южнокорейское агентство Ренхап сообщило о запуске трех ракет.
Всего с начала года КНДР провела 29 ракетных пусков. Особенно активным стал период с 25 сентября – проведено порядка десяти ракетных испытаний, в том числе баллистической ракеты средней дальности типа "Хвасон-12", которая пролетела над Японией, преодолев рекордные для КНДР 4,5 тысячи километров, высота полета составила 1000 километров. Также за последние недели был проведен ряд артиллерийских стрельб, учения ВВС и тактических ядерных подразделений.
В КНДР заявляют, что вся военная активность является ответом на "провокации" со стороны Южной Кореи
, которая в последнее время проводит активные военные учения, как самостоятельно, так и совместно с США
и Японией.