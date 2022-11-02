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Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора - РИА Новости, 02.11.2022
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Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора
Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора - РИА Новости, 02.11.2022
Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора
Посол Восточной Республики Уругвай Рубен Кастильос Гомес на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:45
2022-11-02T16:45
светлана радионова
виктория абрамченко
уругвай
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Посол Восточной Республики Уругвай Рубен Кастильос Гомес на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой заявил, что дети Уругвая примут участие в Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии."Для нас честь принять вас в посольстве, госпожа Радионова. Росприроднадзор осуществляет очень важную деятельность, и ваш опыт неоценим. Мы будем рады взаимодействовать и надеемся, что вы сможете принять участие в первом заседании межправительственного переговорного комитета по разработке международного соглашения по борьбе с загрязнением окружающей среды, которое пройдет в Пуанте-дель-Эсте в Уругвае с 28 ноября по 2 декабря в этом году. Мы выражаем высокую оценку II международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", в которой дети и подростки со всего мира представляют свои идеи, проекты, видеоролики и инициативы о важности поощрения заботы об окружающей среде и предлагают своё видение по решению этих проблем. Это очень похвальное и своевременное предложение, которое заслуживает поддержки и распространения. Дети Уругвая обязательно примут участие в премии и, надеемся, станут победителями и смогут приехать в Россию", – сказал посол.В свою очередь глава Росприроднадзора отметила, что на премию "Экология – дело каждого" в этом году поступило свыше 1000 иностранных работ от детей и подростков из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья."Мы благодарны за проведенную встречу, и нам очень ценно получить вашу обратную связь. Надеюсь, что удастся посетить Уругвай и принять участие в международной дискуссии, где речь пойдёт в том числе о пластиковом мусоре (МПК-1). Нам ценно услышать голоса ребят из Уругвая, которые расскажут, как они берегут природу в своей стране и что они сами делают для защиты окружающей среды. Мы будем ждать работы на нашу премию от детей из Уругвая", – сказала Радионова на встрече.Она подчеркнула, что премия Росприроднадзора была создана для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В проекте могут участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".Премию "Экология – дело каждого" поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
https://ria.ru/20221027/kolumbiya-1827164976.html
https://ria.ru/20221019/rosprirodnadzor-1825132972.html
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60
светлана радионова, виктория абрамченко, уругвай, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Светлана Радионова, Виктория Абрамченко, Уругвай, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
16:45 02.11.2022
 

Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора

© Фото : пресс-центр премии "Экология – дело каждого"Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора
Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : пресс-центр премии "Экология – дело каждого"
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Посол Восточной Республики Уругвай Рубен Кастильос Гомес на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой заявил, что дети Уругвая примут участие в Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии.
"Для нас честь принять вас в посольстве, госпожа Радионова. Росприроднадзор осуществляет очень важную деятельность, и ваш опыт неоценим. Мы будем рады взаимодействовать и надеемся, что вы сможете принять участие в первом заседании межправительственного переговорного комитета по разработке международного соглашения по борьбе с загрязнением окружающей среды, которое пройдет в Пуанте-дель-Эсте в Уругвае с 28 ноября по 2 декабря в этом году. Мы выражаем высокую оценку II международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", в которой дети и подростки со всего мира представляют свои идеи, проекты, видеоролики и инициативы о важности поощрения заботы об окружающей среде и предлагают своё видение по решению этих проблем. Это очень похвальное и своевременное предложение, которое заслуживает поддержки и распространения. Дети Уругвая обязательно примут участие в премии и, надеемся, станут победителями и смогут приехать в Россию", – сказал посол.
Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Колумбия поддержит премию Росприроднадзора "Экология – дело каждого"
В свою очередь глава Росприроднадзора отметила, что на премию "Экология – дело каждого" в этом году поступило свыше 1000 иностранных работ от детей и подростков из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.
"Мы благодарны за проведенную встречу, и нам очень ценно получить вашу обратную связь. Надеюсь, что удастся посетить Уругвай и принять участие в международной дискуссии, где речь пойдёт в том числе о пластиковом мусоре (МПК-1). Нам ценно услышать голоса ребят из Уругвая, которые расскажут, как они берегут природу в своей стране и что они сами делают для защиты окружающей среды. Мы будем ждать работы на нашу премию от детей из Уругвая", – сказала Радионова на встрече.
Светлана Радионова встретилась с послом Аргентины в РФ Эдуардо Антонио Зуайном - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 15:43
Росприроднадзор пригласил аргентинских детей к участию в премии ведомства
Она подчеркнула, что премия Росприроднадзора была создана для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В проекте могут участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".
Премию "Экология – дело каждого" поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.
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Светлана РадионоваВиктория АбрамченкоУругвайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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