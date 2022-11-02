https://ria.ru/20221102/urugvay-1828721356.html

Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора

Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора - РИА Новости, 02.11.2022

Уругвай примет участие в экологической премии Росприроднадзора

Посол Восточной Республики Уругвай Рубен Кастильос Гомес на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:45

2022-11-02T16:45

2022-11-02T16:45

светлана радионова

виктория абрамченко

уругвай

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828714593_0:251:2048:1403_1920x0_80_0_0_5507d9f019f8668bb4851c2251ddfcbd.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Посол Восточной Республики Уругвай Рубен Кастильос Гомес на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой заявил, что дети Уругвая примут участие в Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщает пресс-центр премии."Для нас честь принять вас в посольстве, госпожа Радионова. Росприроднадзор осуществляет очень важную деятельность, и ваш опыт неоценим. Мы будем рады взаимодействовать и надеемся, что вы сможете принять участие в первом заседании межправительственного переговорного комитета по разработке международного соглашения по борьбе с загрязнением окружающей среды, которое пройдет в Пуанте-дель-Эсте в Уругвае с 28 ноября по 2 декабря в этом году. Мы выражаем высокую оценку II международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", в которой дети и подростки со всего мира представляют свои идеи, проекты, видеоролики и инициативы о важности поощрения заботы об окружающей среде и предлагают своё видение по решению этих проблем. Это очень похвальное и своевременное предложение, которое заслуживает поддержки и распространения. Дети Уругвая обязательно примут участие в премии и, надеемся, станут победителями и смогут приехать в Россию", – сказал посол.В свою очередь глава Росприроднадзора отметила, что на премию "Экология – дело каждого" в этом году поступило свыше 1000 иностранных работ от детей и подростков из 33 стран ближнего и дальнего зарубежья."Мы благодарны за проведенную встречу, и нам очень ценно получить вашу обратную связь. Надеюсь, что удастся посетить Уругвай и принять участие в международной дискуссии, где речь пойдёт в том числе о пластиковом мусоре (МПК-1). Нам ценно услышать голоса ребят из Уругвая, которые расскажут, как они берегут природу в своей стране и что они сами делают для защиты окружающей среды. Мы будем ждать работы на нашу премию от детей из Уругвая", – сказала Радионова на встрече.Она подчеркнула, что премия Росприроднадзора была создана для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В проекте могут участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: "Экосемья", "Экошкола", "Экомир", "Экопроект", "Экоблогер", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "ESG-поколение".Премию "Экология – дело каждого" поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

https://ria.ru/20221027/kolumbiya-1827164976.html

https://ria.ru/20221019/rosprirodnadzor-1825132972.html

https://ria.ru/20221020/premiya-1825370889.html

уругвай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана радионова, виктория абрамченко, уругвай, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)