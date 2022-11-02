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ВС России поразили взвод украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/uragan-1828667775.html
ВС России поразили взвод украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области
ВС России поразили взвод украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2022
ВС России поразили взвод украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления полка нацгвардии Украины, взвод РСЗО... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:13
2022-11-02T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления полка нацгвардии Украины, взвод РСЗО "Ураган" и уничтожили склад боеприпасов и хранилище топлива, сообщили в среду в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, поражены 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах."В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области", - добавили в МО РФ. Также уничтожен склад боеприпасов в Елизаветовке в ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела в Черкасской области.
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:13 02.11.2022 (обновлено: 14:24 02.11.2022)
 
ВС России поразили взвод украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Минобороны сообщило о поражении взвода украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкФрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Фрагменты боеприпаса РСЗО Ураган в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Фрагменты боеприпаса РСЗО "Ураган" в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления полка нацгвардии Украины, взвод РСЗО "Ураган" и уничтожили склад боеприпасов и хранилище топлива, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, поражены 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области", - добавили в МО РФ. Также уничтожен склад боеприпасов в Елизаветовке в ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела в Черкасской области.
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30 октября, 14:56Специальная военная операция на Украине
Российские войска поразили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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