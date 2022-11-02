https://ria.ru/20221102/uragan-1828667775.html

ВС России поразили взвод украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области

ВС России поразили взвод украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области - РИА Новости, 02.11.2022

ВС России поразили взвод украинских РСЗО "Ураган" в Харьковской области

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления полка нацгвардии Украины, взвод РСЗО... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:13

2022-11-02T14:13

2022-11-02T14:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788777387_0:290:2784:1856_1920x0_80_0_0_02e2b9370601f290551d1dfd4d61f84e.jpg

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления полка нацгвардии Украины, взвод РСЗО "Ураган" и уничтожили склад боеприпасов и хранилище топлива, сообщили в среду в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, поражены 73 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 169 районах."В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня "Ураган" ВСУ в районе населённого пункта Малые Проходы Харьковской области", - добавили в МО РФ. Также уничтожен склад боеприпасов в Елизаветовке в ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела в Черкасской области.

https://ria.ru/20221030/voennye-1827900029.html

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр