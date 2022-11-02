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В США назвали способ избежать прямого столкновения России и НАТО - РИА Новости, 03.11.2022
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В США назвали способ избежать прямого столкновения России и НАТО
В США назвали способ избежать прямого столкновения России и НАТО - РИА Новости, 03.11.2022
В США назвали способ избежать прямого столкновения России и НАТО
Для США и их союзников настало время принять непосредственное участие в формировании стратегических целей Украины и поиске дипломатического выхода из конфликта, РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-02T23:36
2022-11-03T00:01
в мире
владимир путин
джо байден
россия
украина
киев
нато
джорджтаунский университет
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Для США и их союзников настало время принять непосредственное участие в формировании стратегических целей Украины и поиске дипломатического выхода из конфликта, пишет профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан в статье для газеты New York Times."Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах, а американским официальным лицам нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений", — пишет профессор.По мнению автора статьи, киевский режим может решиться на "стратегически неразумные" вещи, ведущие к эскалации ситуации."Соединенные Штаты избегают передачи систем вооружения, которые Киев мог бы использовать для нанесения ударов вглубь территории России", — предполагает он.Специалист делает вывод, что для предотвращения войны между НАТО и Россией необходимо прямое участие США в оперативном планировании Украины."Если защита Украины не стоит американских войск на ее земле, то возвращение всего Донбасса и Крыма под контроль Украины не стоит риска новой мировой войны", — подчеркнул Купчан.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828661284.html
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в мире, владимир путин, джо байден, россия, украина, киев, нато, джорджтаунский университет
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, Украина, Киев, НАТО, Джорджтаунский университет
23:36 02.11.2022 (обновлено: 00:01 03.11.2022)
 
В США назвали способ избежать прямого столкновения России и НАТО

NYT: контроль США над военными целями Украины позволит избежать конфликта с Россией

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Для США и их союзников настало время принять непосредственное участие в формировании стратегических целей Украины и поиске дипломатического выхода из конфликта, пишет профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан в статье для газеты New York Times.
"Чтобы снизить вероятность более широкого конфликта между НАТО и Россией, Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах, а американским официальным лицам нужно больше участвовать в принятии Киевом военных решений", — пишет профессор.
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По мнению автора статьи, киевский режим может решиться на "стратегически неразумные" вещи, ведущие к эскалации ситуации.
"Соединенные Штаты избегают передачи систем вооружения, которые Киев мог бы использовать для нанесения ударов вглубь территории России", — предполагает он.
Специалист делает вывод, что для предотвращения войны между НАТО и Россией необходимо прямое участие США в оперативном планировании Украины.
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"Если защита Украины не стоит американских войск на ее земле, то возвращение всего Донбасса и Крыма под контроль Украины не стоит риска новой мировой войны", — подчеркнул Купчан.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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