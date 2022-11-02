https://ria.ru/20221102/ukraina-1828727228.html

В Киеве сообщили о повреждении энергосистемы Украины на 35-45 процентов

В Киеве сообщили о повреждении энергосистемы Украины на 35-45 процентов - РИА Новости, 02.11.2022

В Киеве сообщили о повреждении энергосистемы Украины на 35-45 процентов

Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет, заявил телеканалу Еspreso директор украинского Центра... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:58

2022-11-02T16:58

2022-11-02T16:58

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет, заявил телеканалу Еspreso директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко."Объекты восстанавливают очень быстро, затем прилетает новая волна ракет, и у нас есть новые разрушенные объекты. Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35% и 45%", - приводит слова Харченко телеканал Еspreso.По его словам, удары приходятся не по дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества. При этом Харченко отметил, что украинская система энергетики управляемая и ей не угрожает блэкаут."Блэкаут - это полное отключение энергосистемы, связанное с тем, что она неуправляема. Система отключается, происходит большое количество техногенных аварий. Наша система сегодня абсолютно управляема, и отключения, которые сейчас происходят, это отключения сознательные. Это означает, что либо прилетело в конкретный элемент оборудования, либо мы сделали это управляемо", - уточнил он.Ранее заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев сообщил РИА Новости, что полностью оценить степень воздействия наносимых по энергосистеме Украины ударов не представляется возможным из-за нехватки информации, но до полного блэкаута еще далеко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы рф