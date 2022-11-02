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В Киеве сообщили о повреждении энергосистемы Украины на 35-45 процентов - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Киеве сообщили о повреждении энергосистемы Украины на 35-45 процентов
В Киеве сообщили о повреждении энергосистемы Украины на 35-45 процентов - РИА Новости, 02.11.2022
В Киеве сообщили о повреждении энергосистемы Украины на 35-45 процентов
Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет, заявил телеканалу Еspreso директор украинского Центра... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:58
2022-11-02T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет, заявил телеканалу Еspreso директор&nbsp;украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко."Объекты восстанавливают очень быстро, затем прилетает новая волна ракет, и у нас есть новые разрушенные объекты. Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35% и 45%", - приводит слова Харченко телеканал Еspreso.По его словам, удары приходятся не по дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества. При этом Харченко отметил, что украинская система энергетики управляемая и ей не угрожает блэкаут."Блэкаут - это полное отключение энергосистемы, связанное с тем, что она неуправляема. Система отключается, происходит большое количество техногенных аварий. Наша система сегодня абсолютно управляема, и отключения, которые сейчас происходят, это отключения сознательные. Это означает, что либо прилетело в конкретный элемент оборудования, либо мы сделали это управляемо", - уточнил он.Ранее заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев сообщил РИА Новости, что полностью оценить степень воздействия наносимых по энергосистеме Украины ударов не представляется возможным из-за нехватки информации, но до полного блэкаута еще далеко.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
16:58 02.11.2022
 
В Киеве сообщили о повреждении энергосистемы Украины на 35-45 процентов

Центр исследований энергетики: энергосистема Украины повреждена на 35-45 процентов

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет, заявил телеканалу Еspreso директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.
"Объекты восстанавливают очень быстро, затем прилетает новая волна ракет, и у нас есть новые разрушенные объекты. Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35% и 45%", - приводит слова Харченко телеканал Еspreso.
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По его словам, удары приходятся не по дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества. При этом Харченко отметил, что украинская система энергетики управляемая и ей не угрожает блэкаут.
"Блэкаут - это полное отключение энергосистемы, связанное с тем, что она неуправляема. Система отключается, происходит большое количество техногенных аварий. Наша система сегодня абсолютно управляема, и отключения, которые сейчас происходят, это отключения сознательные. Это означает, что либо прилетело в конкретный элемент оборудования, либо мы сделали это управляемо", - уточнил он.
Ранее заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев сообщил РИА Новости, что полностью оценить степень воздействия наносимых по энергосистеме Украины ударов не представляется возможным из-за нехватки информации, но до полного блэкаута еще далеко.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины Удары по объектам инфраструктуры Украины
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