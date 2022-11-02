https://ria.ru/20221102/ukraina-1828661616.html
Россия не закрывает дверь в переговорах по Украине, заявил МИД
Россия не закрывает дверь в переговорах по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 02.11.2022
Россия не закрывает дверь в переговорах по Украине, заявил МИД
Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине, при этом будет исходить из национальных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:55
2022-11-02T13:55
2022-11-02T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине, при этом будет исходить из национальных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение. Но при этом еще раз опираемся на ситуацию на земле, на свои цели и задачи и на свои национальные интересы", - сказала дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.По ее словам, российская сторона констатирует непоследовательность и отсутствие сплоченности в подходах к переговорам у западных стран. "Мы видим, как день ото дня меняется тональность у коллективного Запада: то они за переговоры, то они за поля боя, то они за окончательную и безоговорочную победу, то они опять за переговоры, то они за мир, то они вообще против России и все", - сказала Захарова.При этом Москва будет исходить из целей и задач, определенных российским руководством, заявила она.
https://ria.ru/20221031/peregovory-1828289584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:55 02.11.2022 (обновлено: 14:30 02.11.2022)
Россия не закрывает дверь в переговорах по Украине, заявил МИД
Захарова заявила, что Россия готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Москва готова к любым контактам в переговорном процессе по Украине, при этом будет исходить из национальных интересов, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь. Вы прекрасно знаете, что наши эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, кто изъявляет соответствующее желание и намерение. Но при этом еще раз опираемся на ситуацию на земле, на свои цели и задачи и на свои национальные интересы", - сказала дипломат в ходе своего еженедельного брифинга.
По ее словам, российская сторона констатирует непоследовательность и отсутствие сплоченности в подходах к переговорам у западных стран. "Мы видим, как день ото дня меняется тональность у коллективного Запада: то они за переговоры, то они за поля боя, то они за окончательную и безоговорочную победу, то они опять за переговоры, то они за мир, то они вообще против России и все", - сказала Захарова.
При этом Москва будет исходить из целей и задач, определенных российским руководством, заявила она.