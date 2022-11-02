Зеленский назвал главную ошибку Украины
Президент Зеленский назвал отсутствие сильной системы безопасности главной ошибкой Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики, заявил в среду Владимир Зеленский.
"Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России – ред.) настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - сказал Зеленский в интервью Чешскому телевидению.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.