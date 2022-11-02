https://ria.ru/20221102/ukraina-1828661284.html

Зеленский назвал главную ошибку Украины

Зеленский назвал главную ошибку Украины - РИА Новости, 02.11.2022

Зеленский назвал главную ошибку Украины

Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики, заявил в среду Владимир Зеленский. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:54

2022-11-02T13:54

2022-11-02T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики, заявил в среду Владимир Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский