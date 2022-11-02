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Зеленский назвал главную ошибку Украины - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Зеленский назвал главную ошибку Украины
Зеленский назвал главную ошибку Украины - РИА Новости, 02.11.2022
Зеленский назвал главную ошибку Украины
Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики, заявил в среду Владимир Зеленский. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:54
2022-11-02T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики, заявил в среду Владимир Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский
13:54 02.11.2022
 
Зеленский назвал главную ошибку Украины

Президент Зеленский назвал отсутствие сильной системы безопасности главной ошибкой Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Украина за 30 лет независимости не строила сильную систему безопасности и это главная ошибка украинской политики, заявил в среду Владимир Зеленский.
"Мы в течение последних 30 лет независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них (России – ред.) настолько агрессивных шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики", - сказал Зеленский в интервью Чешскому телевидению.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.11.2022
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