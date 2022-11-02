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Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины предоставил сведения о пленных - РИА Новости, 02.11.2022
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Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины предоставил сведения о пленных
Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины предоставил сведения о пленных - РИА Новости, 02.11.2022
Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины предоставил сведения о пленных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец предоставил важные сведения о... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:42
2022-11-02T13:43
татьяна москалькова
украина
россия
запорожская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену."Мы уже проделали конкретную работу, и я дала сведения Дмитрию Лубинцу, он мне представил важные сведения о наших военнослужащим, которые находятся в плену", - сообщила Москалькова журналистам во время форума "Сообщество".Она рассказала, что во время обмена в Запорожской области, по итогам которого были возвращены в Россию удерживаемые гражданские моряки, c омбудсменом Украины был проговорен целый ряд вопросов о возможности взаимного посещения пленных, о проверке списков тех военнослужащих, семьи которых обратились в аппарат уполномоченного РФ."Мы договорились о взаимном содействии друг другу при оказании помощи гражданам, лицам, желающим выйти из зоны боевых действий, по способствованию организации их работы, по оказанию помощи детям и родителям, разлученным в это время", - рассказала Москалькова.В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года.
https://ria.ru/20221030/repressii-1827894531.html
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825185434.html
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татьяна москалькова, украина, россия, запорожская область, верховная рада украины, в мире
Татьяна Москалькова, Украина, Россия, Запорожская область, Верховная Рада Украины, В мире
13:42 02.11.2022 (обновлено: 13:43 02.11.2022)
 
Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины предоставил сведения о пленных

Москалькова: омбудсмен Украины предоставил важные сведения о российских военнопленных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену.
"Мы уже проделали конкретную работу, и я дала сведения Дмитрию Лубинцу, он мне представил важные сведения о наших военнослужащим, которые находятся в плену", - сообщила Москалькова журналистам во время форума "Сообщество".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Москалькова высказалась о защите прав репрессированных
Она рассказала, что во время обмена в Запорожской области, по итогам которого были возвращены в Россию удерживаемые гражданские моряки, c омбудсменом Украины был проговорен целый ряд вопросов о возможности взаимного посещения пленных, о проверке списков тех военнослужащих, семьи которых обратились в аппарат уполномоченного РФ.
"Мы договорились о взаимном содействии друг другу при оказании помощи гражданам, лицам, желающим выйти из зоны боевых действий, по способствованию организации их работы, по оказанию помощи детям и родителям, разлученным в это время", - рассказала Москалькова.
В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Татьяна МоскальковаУкраинаРоссияЗапорожская областьВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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