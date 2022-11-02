https://ria.ru/20221102/ukraina-1828655762.html

Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины предоставил сведения о пленных

Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины предоставил сведения о пленных - РИА Новости, 02.11.2022

Москалькова сообщила, что омбудсмен Украины предоставил сведения о пленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец предоставил важные сведения о... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:42

2022-11-02T13:42

2022-11-02T13:43

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмен Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену."Мы уже проделали конкретную работу, и я дала сведения Дмитрию Лубинцу, он мне представил важные сведения о наших военнослужащим, которые находятся в плену", - сообщила Москалькова журналистам во время форума "Сообщество".Она рассказала, что во время обмена в Запорожской области, по итогам которого были возвращены в Россию удерживаемые гражданские моряки, c омбудсменом Украины был проговорен целый ряд вопросов о возможности взаимного посещения пленных, о проверке списков тех военнослужащих, семьи которых обратились в аппарат уполномоченного РФ."Мы договорились о взаимном содействии друг другу при оказании помощи гражданам, лицам, желающим выйти из зоны боевых действий, по способствованию организации их работы, по оказанию помощи детям и родителям, разлученным в это время", - рассказала Москалькова.В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года.

https://ria.ru/20221030/repressii-1827894531.html

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825185434.html

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татьяна москалькова, украина, россия, запорожская область, верховная рада украины, в мире