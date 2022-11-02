12:28 02.11.2022 (обновлено: 12:35 02.11.2022)
В трех областях Украины введут ограничения на потребление электроэнергии
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введут ограничения на потребление энергии
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что в Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины вводится ограничение на потребление электроэнергии, почасовых отключений недостаточно.
Ранее в среду в "Укрэнерго" заявили, что вводят графики почасового отключения электроэнергии в центральных и северных областях Украины.
"К сожалению, графиков почасовых отключений сегодня для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить с 11.00 (12 мск) операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале. В компании добавили, что действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.