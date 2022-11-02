https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html

Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети

Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети - РИА Новости, 02.11.2022

Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети

Пользователи Twitter набросились на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его марионеткой Соединенных Штатов. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:07

2022-11-02T11:07

2022-11-02T12:40

в мире

владимир зеленский

сша

франция

украина

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter набросились на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его марионеткой Соединенных Штатов.Поводом для негативной реакции стал пост украинского лидера, в котором он сообщил о договоренности с президентом Франции о поставках оружия."Очевидно, что Зеленский пытается угодить Вашингтону. Он продал свой народ за деньги. США понимают, что Россия потихоньку скидывает их с пьедестала", — согласился другой."Зеленский — воин, который ведет свой народ в бой, а сам прячется", — констатировал еще один читатель."Украинский народ страдает по вине Зеленского. Обратите внимание, Россия показала нам, насколько она сильна, — Киеву нужно стремиться к перемирию с Москвой", — поделился мнением четвертый пользователь."Хорошо бы уточнить, что друг Зеленского — только Макрон, а не вся Франция. Французы не хотят этой войны", — отметил пятый."Я думаю, европейцам пора осознать, что США используют их в личных целях. В конце концов они проиграют", — заключили читатели.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221102/napoleon-1828545489.html

https://ria.ru/20221102/politika-1828451592.html

сша

франция

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, сша, франция, украина, нато, санкции в отношении россии