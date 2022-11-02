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Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети - РИА Новости, 02.11.2022
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Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети
Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети - РИА Новости, 02.11.2022
Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети
Пользователи Twitter набросились на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его марионеткой Соединенных Штатов. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:07
2022-11-02T12:40
в мире
владимир зеленский
сша
франция
украина
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter набросились на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его марионеткой Соединенных Штатов.Поводом для негативной реакции стал пост украинского лидера, в котором он сообщил о договоренности с президентом Франции о поставках оружия."Очевидно, что Зеленский пытается угодить Вашингтону. Он продал свой народ за деньги. США понимают, что Россия потихоньку скидывает их с пьедестала", — согласился другой."Зеленский — воин, который ведет свой народ в бой, а сам прячется", — констатировал еще один читатель."Украинский народ страдает по вине Зеленского. Обратите внимание, Россия показала нам, насколько она сильна, — Киеву нужно стремиться к перемирию с Москвой", — поделился мнением четвертый пользователь."Хорошо бы уточнить, что друг Зеленского — только Макрон, а не вся Франция. Французы не хотят этой войны", — отметил пятый."Я думаю, европейцам пора осознать, что США используют их в личных целях. В конце концов они проиграют", — заключили читатели.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221102/napoleon-1828545489.html
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в мире, владимир зеленский, сша, франция, украина, нато, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Зеленский, США, Франция, Украина, НАТО, Санкции в отношении России
11:07 02.11.2022 (обновлено: 12:40 02.11.2022)
 
Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети

Пользователи Twitter считают, что Зеленский игрой против России стремится угодить США

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter набросились на президента Украины Владимира Зеленского, назвав его марионеткой Соединенных Штатов.
Поводом для негативной реакции стал пост украинского лидера, в котором он сообщил о договоренности с президентом Франции о поставках оружия.

"Плохая актерская игра Зеленского не продлится долго — за всем этим фильмом с инвестициями на миллиарды долларов скрывается желание США ослабить Россию и остаться гегемоном", — написал один из пользователей.

"Очевидно, что Зеленский пытается угодить Вашингтону. Он продал свой народ за деньги. США понимают, что Россия потихоньку скидывает их с пьедестала", — согласился другой.
"Зеленский — воин, который ведет свой народ в бой, а сам прячется", — констатировал еще один читатель.
"Украинский народ страдает по вине Зеленского. Обратите внимание, Россия показала нам, насколько она сильна, — Киеву нужно стремиться к перемирию с Москвой", — поделился мнением четвертый пользователь.
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"Хорошо бы уточнить, что друг Зеленского — только Макрон, а не вся Франция. Французы не хотят этой войны", — отметил пятый.
"Я думаю, европейцам пора осознать, что США используют их в личных целях. В конце концов они проиграют", — заключили читатели.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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