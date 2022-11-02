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На восстановление электроснабжения на Украине понадобилось до 28 часов - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828584551.html
На восстановление электроснабжения на Украине понадобилось до 28 часов
На восстановление электроснабжения на Украине понадобилось до 28 часов - РИА Новости, 02.11.2022
На восстановление электроснабжения на Украине понадобилось до 28 часов
На восстановление электроснабжения в регионах Украины после ударов по энергетической инфраструктуре энергетикам понадобилось от трех до 28 часов, больше всего... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:34
2022-11-02T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
киевская область
вооруженные силы рф
жкх
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На восстановление электроснабжения в регионах Украины после ударов по энергетической инфраструктуре энергетикам понадобилось от трех до 28 часов, больше всего времени ушло на Киевскую область, сообщили в украинской энергопоставляющей компании "Yasno".На своей странице в Facebook* компания опубликовала инфографику. Согласно ей, с 24 февраля объекты энергетической инфраструктуры региона подверглись атакам более 100 раз. Восстановление электроснабжения занимало от трех до 28 часов. Быстрее всего закончили работы в Житомирской области – за три часа. Дольше всего восстанавливали в Киевской – 28 часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, киевская область, вооруженные силы рф, жкх
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Киевская область, Вооруженные силы РФ, ЖКХ
10:34 02.11.2022
 
На восстановление электроснабжения на Украине понадобилось до 28 часов

"Yasno": на восстановление энергоснабжения на Украине потребовалось от трех до 28 часов

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На восстановление электроснабжения в регионах Украины после ударов по энергетической инфраструктуре энергетикам понадобилось от трех до 28 часов, больше всего времени ушло на Киевскую область, сообщили в украинской энергопоставляющей компании "Yasno".
На своей странице в Facebook* компания опубликовала инфографику. Согласно ей, с 24 февраля объекты энергетической инфраструктуры региона подверглись атакам более 100 раз. Восстановление электроснабжения занимало от трех до 28 часов. Быстрее всего закончили работы в Житомирской области – за три часа. Дольше всего восстанавливали в Киевской – 28 часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 17:59Специальная военная операция на Украине
Премьер Украины заявил о стабилизации энергоснабжения в стране
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияКиевская областьВооруженные силы РФЖКХ
 
 
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