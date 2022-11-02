https://ria.ru/20221102/ukraina-1828584551.html

На восстановление электроснабжения на Украине понадобилось до 28 часов

На восстановление электроснабжения на Украине понадобилось до 28 часов - РИА Новости, 02.11.2022

На восстановление электроснабжения на Украине понадобилось до 28 часов

На восстановление электроснабжения в регионах Украины после ударов по энергетической инфраструктуре энергетикам понадобилось от трех до 28 часов, больше всего... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:34

2022-11-02T10:34

2022-11-02T10:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. На восстановление электроснабжения в регионах Украины после ударов по энергетической инфраструктуре энергетикам понадобилось от трех до 28 часов, больше всего времени ушло на Киевскую область, сообщили в украинской энергопоставляющей компании "Yasno".На своей странице в Facebook* компания опубликовала инфографику. Согласно ей, с 24 февраля объекты энергетической инфраструктуры региона подверглись атакам более 100 раз. Восстановление электроснабжения занимало от трех до 28 часов. Быстрее всего закончили работы в Житомирской области – за три часа. Дольше всего восстанавливали в Киевской – 28 часов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221014/ukraina-1824152661.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, киевская область, вооруженные силы рф, жкх