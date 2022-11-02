https://ria.ru/20221102/ukraina-1828562414.html
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии - РИА Новости, 02.11.2022
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центре и на севере Украины, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:55
2022-11-02T08:55
2022-11-02T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центре и на севере Украины, сообщили в "Укрэнерго"."Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра (с 7.00 мск) введены в действие графики почасовых отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.По информации компании, диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате почасовых отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
"Укрэнерго" сообщило о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в стране