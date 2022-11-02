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На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии - РИА Новости, 02.11.2022
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На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии - РИА Новости, 02.11.2022
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центре и на севере Украины, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:55
2022-11-02T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центре и на севере Украины, сообщили в "Укрэнерго"."Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра (с 7.00 мск) введены в действие графики почасовых отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.По информации компании, диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате почасовых отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.
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в мире, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Укрэнерго
08:55 02.11.2022
 
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

"Укрэнерго" сообщило о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в стране

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центре и на севере Украины, сообщили в "Укрэнерго".
"Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра (с 7.00 мск) введены в действие графики почасовых отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
По информации компании, диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате почасовых отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУкрэнерго
 
 
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