https://ria.ru/20221102/ukraina-1828562414.html

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии - РИА Новости, 02.11.2022

На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центре и на севере Украины, сообщили в "Укрэнерго". РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:55

2022-11-02T08:55

2022-11-02T08:55

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центре и на севере Украины, сообщили в "Укрэнерго"."Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра (с 7.00 мск) введены в действие графики почасовых отключений", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.По информации компании, диспетчерский центр "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения в формате почасовых отключений для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, укрэнерго