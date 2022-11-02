https://ria.ru/20221102/udary-1828547804.html

Источник: Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32

Источник: Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32 - РИА Новости, 02.11.2022

Источник: Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32

Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции наносят высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:34

2022-11-02T03:34

2022-11-02T10:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

войска воздушно-космической обороны

ту-22м3

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции наносят высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев", сообщил РИА Новости информированный источник.Как пояснил собеседник агентства, Х-32 предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, однако для ее применения также переоборудовали несколько строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3."В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты", — рассказал источник.Он отметил, что "ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины".Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп. Однако, как пояснил источник, "сегодня Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели".Х-32 разработали на замену Х-22 и поставили на вооружение в 2016 году. От своего предшественника ракета унаследовала несколько измененный планер. Согласно открытым данным, она получила модернизированный двигатель с повышенной тягой, новое цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную радиолокационную станцию и системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой, составляет около 5 Махов, дальность применения — тысяча километров.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/vks-1823406668.html

https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818636032.html

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россия, украина, войска воздушно-космической обороны, ту-22м3