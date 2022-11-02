https://ria.ru/20221102/udary-1828547804.html
Источник: Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32
Источник: Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32 - РИА Новости, 02.11.2022
Источник: Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32
Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции наносят высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:34
2022-11-02T03:34
2022-11-02T10:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
войска воздушно-космической обороны
ту-22м3
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции наносят высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев", сообщил РИА Новости информированный источник.Как пояснил собеседник агентства, Х-32 предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, однако для ее применения также переоборудовали несколько строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3."В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты", — рассказал источник.Он отметил, что "ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины".Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп. Однако, как пояснил источник, "сегодня Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели".Х-32 разработали на замену Х-22 и поставили на вооружение в 2016 году. От своего предшественника ракета унаследовала несколько измененный планер. Согласно открытым данным, она получила модернизированный двигатель с повышенной тягой, новое цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную радиолокационную станцию и системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой, составляет около 5 Махов, дальность применения — тысяча километров.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/vks-1823406668.html
https://ria.ru/20220922/spetsoperatsiya-1818636032.html
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россия, украина, войска воздушно-космической обороны, ту-22м3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Войска воздушно-космической обороны, Ту-22М3
03:34 02.11.2022 (обновлено: 10:50 02.11.2022)
Источник: Россия наносила удары по военным объектам Украины ракетами X-32
ВКС России наносили удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции наносят высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев", сообщил РИА Новости информированный источник.
Как пояснил собеседник агентства, Х-32 предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М
, однако для ее применения также переоборудовали несколько строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3
.
"В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты", — рассказал источник.
Он отметил, что "ни одна ракета Х-32 не была перехвачена системами ПВО Украины".
Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ракета имеет улучшенные характеристики по прорыву системы ПВО авианосных групп. Однако, как пояснил источник, "сегодня Х-32, по существу, уже не специализированная противокорабельная ракета, а универсальный ракетный комплекс, который с одинаково высокой эффективностью способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели".
Х-32 разработали на замену Х-22 и поставили на вооружение в 2016 году. От своего предшественника ракета унаследовала несколько измененный планер. Согласно открытым данным, она получила модернизированный двигатель с повышенной тягой, новое цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную радиолокационную станцию и системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой, составляет около 5 Махов, дальность применения — тысяча километров.