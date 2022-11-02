https://ria.ru/20221102/uchebniki-1828807694.html
Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды
Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 02.11.2022
Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды
Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды, следует из проекта приказа, опубликованного на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:27
2022-11-02T21:27
2022-11-02T21:27
общество
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов."Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи", - говорится в документе.Также проектом приказа предлагается учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения Государственной границы Российской Федерации и территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20221028/lgbt-1827544553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды
Минпросвещения предложило учитывать наличие ЛГБТ-пропаганды при экспертизе учебников
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале
проектов нормативно-правовых актов.
"Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи", - говорится в документе.
Также проектом приказа предлагается учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения Государственной границы Российской Федерации и территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации.