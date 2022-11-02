https://ria.ru/20221102/uchebniki-1828807694.html

Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды

Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 02.11.2022

Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды

Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды, следует из проекта приказа, опубликованного на... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T21:27

2022-11-02T21:27

2022-11-02T21:27

общество

россия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов."Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи", - говорится в документе.Также проектом приказа предлагается учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения Государственной границы Российской Федерации и территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20221028/lgbt-1827544553.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия