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Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 02.11.2022
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Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды
Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды - РИА Новости, 02.11.2022
Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды
Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды, следует из проекта приказа, опубликованного на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:27
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общество
россия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов."Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи", - говорится в документе.Также проектом приказа предлагается учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения Государственной границы Российской Федерации и территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации.
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общество, россия
Общество, Россия
21:27 02.11.2022
 
Минпросвещения предложило проверять учебники на наличие ЛГБТ-пропаганды

Минпросвещения предложило учитывать наличие ЛГБТ-пропаганды при экспертизе учебников

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкУчебники
Учебники - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Учебники. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпросвещения России предложило учитывать при экспертизе школьных учебников наличие в них ЛГБТ-пропаганды, следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Отсутствие в учебнике и разработанных в комплекте с ним учебных пособиях информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи", - говорится в документе.
Также проектом приказа предлагается учитывать направленность содержания учебника на формирование гражданской идентичности, правильность отображения Государственной границы Российской Федерации и территории Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации.
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