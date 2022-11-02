Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте
Премьер Израиля Лапид отменил участие в климатическом саммите в Египте из-за выборов
Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид отменил запланированное ранее участие в саммите по климату в египетском Шарм-эль-Шейхе на фоне результатов подсчета голосов на выборах в кнессет 25 созыва, показывающих проигрыш возглавляемой им коалиции, сообщила государственная телерадиокомпания КАН.
"После того, как стали известны результаты выборов, премьер-министр Лапид отменил свою поездку на конференцию по климату в Шарм-эль-Шейхе на следующей неделе", - говорится в публикации.
Отмечается, что израильскую делегацию на конференции возглавит президент Ицхак Герцог.
Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Явка избирателей составила 71,3% и стала самой высокой с 2015 года. После обработки избирательными комиссиями 84,3% избирательных бюллетеней результаты голосования показывают, что крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25 созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд", под его руководством может быть сформирована право-религиозная коалиция, которая будет опираться на уверенное парламентское большинство в 65 депутатских голосов в 120-местном кнессете, у блока его противников, возглавляемых действующим премьером лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом – 45 голосов, и 10 – у арабских партий.
В египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября пройдет сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
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