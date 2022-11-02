Рейтинг@Mail.ru
Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/uchastie-1828686318.html
Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте
Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте - РИА Новости, 02.11.2022
Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте
Премьер-министр Израиля Яир Лапид отменил запланированное ранее участие в саммите по климату в египетском Шарм-эль-Шейхе на фоне результатов подсчета голосов на РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:15
2022-11-02T15:15
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
ицхак герцог
биньямин нетаньяху
израиль
египет
оон
ликуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a71a8dc1babf21925011da3f84e6249a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид отменил запланированное ранее участие в саммите по климату в египетском Шарм-эль-Шейхе на фоне результатов подсчета голосов на выборах в кнессет 25 созыва, показывающих проигрыш возглавляемой им коалиции, сообщила государственная телерадиокомпания КАН.Отмечается, что израильскую делегацию на конференции возглавит президент Ицхак Герцог.Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Явка избирателей составила 71,3% и стала самой высокой с 2015 года. После обработки избирательными комиссиями 84,3% избирательных бюллетеней результаты голосования показывают, что крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25 созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд", под его руководством может быть сформирована право-религиозная коалиция, которая будет опираться на уверенное парламентское большинство в 65 депутатских голосов в 120-местном кнессете, у блока его противников, возглавляемых действующим премьером лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом – 45 голосов, и 10 – у арабских партий.В египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября пройдет сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
https://ria.ru/20221101/vybory-1828186001.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749367119_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_fd64751fe25da55b4e7af5d6066822ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ицхак герцог, биньямин нетаньяху, израиль, египет, оон, ликуд
В мире, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Египет, ООН, Ликуд
15:15 02.11.2022
 
Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте

Премьер Израиля Лапид отменил участие в климатическом саммите в Египте из-за выборов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Яир Лапид
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид отменил запланированное ранее участие в саммите по климату в египетском Шарм-эль-Шейхе на фоне результатов подсчета голосов на выборах в кнессет 25 созыва, показывающих проигрыш возглавляемой им коалиции, сообщила государственная телерадиокомпания КАН.
"После того, как стали известны результаты выборов, премьер-министр Лапид отменил свою поездку на конференцию по климату в Шарм-эль-Шейхе на следующей неделе", - говорится в публикации.
Отмечается, что израильскую делегацию на конференции возглавит президент Ицхак Герцог.
Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Явка избирателей составила 71,3% и стала самой высокой с 2015 года. После обработки избирательными комиссиями 84,3% избирательных бюллетеней результаты голосования показывают, что крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25 созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд", под его руководством может быть сформирована право-религиозная коалиция, которая будет опираться на уверенное парламентское большинство в 65 депутатских голосов в 120-местном кнессете, у блока его противников, возглавляемых действующим премьером лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом – 45 голосов, и 10 – у арабских партий.
В египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября пройдет сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Досрочные выборы в парламент Израиля - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 04:28
Процедура выборов в парламент Израиля
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Ицхак ГерцогБиньямин НетаньяхуИзраильЕгипетООНЛикуд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала