https://ria.ru/20221102/uchastie-1828686318.html

Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте

Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте - РИА Новости, 02.11.2022

Премьер Израиля отменил участие в климатическом саммите в Египте

Премьер-министр Израиля Яир Лапид отменил запланированное ранее участие в саммите по климату в египетском Шарм-эль-Шейхе на фоне результатов подсчета голосов на РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T15:15

2022-11-02T15:15

2022-11-02T15:15

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

ицхак герцог

биньямин нетаньяху

израиль

египет

оон

ликуд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид отменил запланированное ранее участие в саммите по климату в египетском Шарм-эль-Шейхе на фоне результатов подсчета голосов на выборах в кнессет 25 созыва, показывающих проигрыш возглавляемой им коалиции, сообщила государственная телерадиокомпания КАН.Отмечается, что израильскую делегацию на конференции возглавит президент Ицхак Герцог.Во вторник в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Явка избирателей составила 71,3% и стала самой высокой с 2015 года. После обработки избирательными комиссиями 84,3% избирательных бюллетеней результаты голосования показывают, что крупнейшей парламентской фракцией в кнессете 25 созыва становится возглавляемая экс-премьером Биньямином Нетаньяху партия "Ликуд", под его руководством может быть сформирована право-религиозная коалиция, которая будет опираться на уверенное парламентское большинство в 65 депутатских голосов в 120-местном кнессете, у блока его противников, возглавляемых действующим премьером лидером партии "Еш Атид" Яиром Лапидом – 45 голосов, и 10 – у арабских партий.В египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября пройдет сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

https://ria.ru/20221101/vybory-1828186001.html

израиль

египет

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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ицхак герцог, биньямин нетаньяху, израиль, египет, оон, ликуд