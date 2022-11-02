Рейтинг@Mail.ru
ЦБ отозвал у "дочки" UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/ubs-1828769281.html
ЦБ отозвал у "дочки" UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг
ЦБ отозвал у "дочки" UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг - РИА Новости, 02.11.2022
ЦБ отозвал у "дочки" UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг
Банк России отозвал у "Ю Би Эс Банка", российской "дочки" швейцарского UBS, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в сообщении на... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:49
2022-11-02T18:49
банки
россия
швейцария
ubs
центральный банк рф (цб рф)
экономика
максим осадчий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Банк России отозвал у "Ю Би Эс Банка", российской "дочки" швейцарского UBS, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в сообщении на сайте регулятора."На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" ... Банк России 02.11.2022 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности", - говорится в сообщении."UBS Bank – самый большой швейцарский банк и самый большой приват-банк мира. С начала года банк перестал вести новый бизнес в России или с клиентами, проживающими в России. С начала года банк активно сворачивал свой бизнес в России", - прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В то же время он отметил, что заявлений со стороны банка о продаже бизнеса в РФ не было."Российский дочерний банк играл преимущественно роль представительства в России, серьезный бизнес с российскими клиентами... осуществлялся в Цюрихе", - добавил Осадчий.По данным рейтинга РИА Новости на 1 февраля 2022 года, "Ю Би Эс Банк" занимал 193 место в банковской системе РФ по объему активов. Согласно данным на сайте ООО "Ю Би Эс Банк", кредитная организация является российской "дочкой" швейцарского UBS, крупнейшего банка Швейцарии.Президент России Владимир Путин 26 октября утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. В этот перечень также входит и "Ю Би Эс банк".
https://ria.ru/20221031/astrasend-1828204188.html
https://ria.ru/20221101/twitter-1828403833.html
https://ria.ru/20221102/tinkov-1828678648.html
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
банки, россия, швейцария, ubs, центральный банк рф (цб рф), экономика, максим осадчий
Банки, Россия, Швейцария, UBS, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Максим Осадчий
18:49 02.11.2022
 
ЦБ отозвал у "дочки" UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг

ЦБ отозвал у российской "дочки" швейцарского UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Банк России отозвал у "Ю Би Эс Банка", российской "дочки" швейцарского UBS, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" ... Банк России 02.11.2022 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности", - говорится в сообщении.
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 17:25
Банк России внес в реестр платежную систему "Астрасенд"
"UBS Bank – самый большой швейцарский банк и самый большой приват-банк мира. С начала года банк перестал вести новый бизнес в России или с клиентами, проживающими в России. С начала года банк активно сворачивал свой бизнес в России", - прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В то же время он отметил, что заявлений со стороны банка о продаже бизнеса в РФ не было.
"Российский дочерний банк играл преимущественно роль представительства в России, серьезный бизнес с российскими клиентами... осуществлялся в Цюрихе", - добавил Осадчий.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 14:13
"СПБ биржа" прекратит торги акциями Twitter
По данным рейтинга РИА Новости на 1 февраля 2022 года, "Ю Би Эс Банк" занимал 193 место в банковской системе РФ по объему активов. Согласно данным на сайте ООО "Ю Би Эс Банк", кредитная организация является российской "дочкой" швейцарского UBS, крупнейшего банка Швейцарии.
Президент России Владимир Путин 26 октября утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. В этот перечень также входит и "Ю Би Эс банк".
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
14:50
Тиньков заявил, что попробует запретить "Тинькофф банку" использовать бренд
 
БанкиРоссияШвейцарияUBSЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаМаксим Осадчий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала