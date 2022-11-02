ЦБ отозвал у "дочки" UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг
ЦБ отозвал у российской "дочки" швейцарского UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Банк России отозвал у "Ю Би Эс Банка", российской "дочки" швейцарского UBS, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк" ... Банк России 02.11.2022 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности", - говорится в сообщении.
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"UBS Bank – самый большой швейцарский банк и самый большой приват-банк мира. С начала года банк перестал вести новый бизнес в России или с клиентами, проживающими в России. С начала года банк активно сворачивал свой бизнес в России", - прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В то же время он отметил, что заявлений со стороны банка о продаже бизнеса в РФ не было.
"Российский дочерний банк играл преимущественно роль представительства в России, серьезный бизнес с российскими клиентами... осуществлялся в Цюрихе", - добавил Осадчий.
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По данным рейтинга РИА Новости на 1 февраля 2022 года, "Ю Би Эс Банк" занимал 193 место в банковской системе РФ по объему активов. Согласно данным на сайте ООО "Ю Би Эс Банк", кредитная организация является российской "дочкой" швейцарского UBS, крупнейшего банка Швейцарии.
Президент России Владимир Путин 26 октября утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. В этот перечень также входит и "Ю Би Эс банк".