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В АТОР рассказали, сколько россиян посетят Турцию в этом году - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221102/turtsiya-1828640419.html
В АТОР рассказали, сколько россиян посетят Турцию в этом году
В АТОР рассказали, сколько россиян посетят Турцию в этом году - РИА Новости, 02.11.2022
В АТОР рассказали, сколько россиян посетят Турцию в этом году
В министерстве культуры и туризма Турции пересмотрели прогнозы по годовому турпотоку в страну и объему доходов от путешественников, эксперты уверены, что данные РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:54
2022-11-02T13:54
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В министерстве культуры и туризма Турции пересмотрели прогнозы по годовому турпотоку в страну и объему доходов от путешественников, эксперты уверены, что данные приблизятся к допандемийным, сообщает АТОР.Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что октябрь был очень успешным. "Мне поступают ежедневные отчеты из всех аэропортов и других пограничных пунктов пропуска. Мы, вероятно, приблизимся к цифрам за 2019 год или даже немного превзойдем их", – сказал министр.Он привел сравнение первых семи месяцев 2019 и 2022 года в разных странах. Так, за январь-июль 2022 года Испания приняла на 18 процентов меньше туристов, чем за тот же период 2019 года, Греция – на 12 процентов меньше, Италия – на 29. Отставание Турции за этот период от допандемийных показателей – семь процентов, но к концу года, уверен Мехмет Эрсой, будет всего три процента.Министр также указал, что по доходам от туризма за первые семь месяцев года Турция уже превзошла показатели допандемийного 2019 года на шесть процентов, а по итогам 2022 года страна заработает на туристах уже на 18 процентов больше, чем в 2019 году.По данным министерства культуры и туризма Турции, за девять месяцев 2022 года в стране зафиксировали 3,86 миллиона туристических прибытий из России. Это на 12 процентов больше, чем было за тот же период 2021 года, но на 34 процента меньше, чем приехало россиян в Турцию за три квартала 2019 года.Эксперты полагают, что с учетом активных прибытий россиян в Турцию в октябре и продления полетных программ туроператоров и постановки новых рейсов в Стамбул на зимний период, турпоток из РФ в Турцию по итогам 2022 года может составить 4,8-4,9 миллиона.
https://ria.ru/20221102/turtsiya-1828584265.html
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новости - туризм, туризм, туристы, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
13:54 02.11.2022
 
В АТОР рассказали, сколько россиян посетят Турцию в этом году

Турпоток в Турцию из России, по данным экспертов, может составить пять миллионов человек

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В министерстве культуры и туризма Турции пересмотрели прогнозы по годовому турпотоку в страну и объему доходов от путешественников, эксперты уверены, что данные приблизятся к допандемийным, сообщает АТОР.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что октябрь был очень успешным. "Мне поступают ежедневные отчеты из всех аэропортов и других пограничных пунктов пропуска. Мы, вероятно, приблизимся к цифрам за 2019 год или даже немного превзойдем их", – сказал министр.
Он привел сравнение первых семи месяцев 2019 и 2022 года в разных странах. Так, за январь-июль 2022 года Испания приняла на 18 процентов меньше туристов, чем за тот же период 2019 года, Греция – на 12 процентов меньше, Италия – на 29. Отставание Турции за этот период от допандемийных показателей – семь процентов, но к концу года, уверен Мехмет Эрсой, будет всего три процента.
Министр также указал, что по доходам от туризма за первые семь месяцев года Турция уже превзошла показатели допандемийного 2019 года на шесть процентов, а по итогам 2022 года страна заработает на туристах уже на 18 процентов больше, чем в 2019 году.
По данным министерства культуры и туризма Турции, за девять месяцев 2022 года в стране зафиксировали 3,86 миллиона туристических прибытий из России. Это на 12 процентов больше, чем было за тот же период 2021 года, но на 34 процента меньше, чем приехало россиян в Турцию за три квартала 2019 года.
Эксперты полагают, что с учетом активных прибытий россиян в Турцию в октябре и продления полетных программ туроператоров и постановки новых рейсов в Стамбул на зимний период, турпоток из РФ в Турцию по итогам 2022 года может составить 4,8-4,9 миллиона.
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Вчера, 11:14Туризм
Отели Турции в этом году позже переходят на зимний режим работы
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТурцияАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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