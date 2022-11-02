https://ria.ru/20221102/turtsiya-1828584265.html
Отели Турции в этом году позже переходят на зимний режим работы
Отели Турции в этом году позже переходят на зимний режим работы - РИА Новости, 02.11.2022
Отели Турции в этом году позже переходят на зимний режим работы
Многие турецкие отели, продлившие летнюю концепцию отдыха до середины ноября, постепенно вводят зимний режим работы, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:14
2022-11-02T11:14
2022-11-02T11:44
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Многие турецкие отели, продлившие летнюю концепцию отдыха до середины ноября, постепенно вводят зимний режим работы, сообщает TourDom.ru.Ранее большая часть гостиниц Турции закрывала сезон в конце октября. Основной причиной расширения рамок стали увеличенный спрос и теплая осень.В чате турецкой сети Adalya Hotels написали, что они планируют перейти на зимнюю концепцию в 10-х числах ноября, так как пока погода на курортах способствует продлению отдыха. В середине месяца приостановят работу аквапарка и луна-парк. Некоторые бассейны будут подогревать. Часть баров и кафе закроют. Это коснется тех заведений, что находятся на улице.В Pine Beach Belek переход на зимнюю концепцию намечен на 14 ноября. Открытые площадки постепенно перестанут работать: бары, рестораны, дискотека, сцена. "Будет и детская анимация, и взрослая, но все намного спокойнее. Релакс-отдых, наслаждение природой, прогулками вдоль моря, спа-центрами с бассейнами с морской водой", – рассказала представитель отеля. По ее словам, отличное питание и импортные напитки остаются, хоть список будет меньше, чем летом.Отель Spice Hotel & SPA тоже прощается с летом и на время закрывает рестораны, бары и бассейны, которые находятся за пределами основного здания и чья работа может зависеть от погодных условий.
https://ria.ru/20221101/turtsiya-1828478630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, туристы, отели, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, туристы, Отели, куда можно лететь, Отдых на море
11:14 02.11.2022 (обновлено: 11:44 02.11.2022)
Отели Турции в этом году позже переходят на зимний режим работы
Отели Турции переходят на зимнюю концепцию отдыха, закрывают летние площадки
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Многие турецкие отели, продлившие летнюю концепцию отдыха до середины ноября, постепенно вводят зимний режим работы, сообщает
TourDom.ru.
Ранее большая часть гостиниц Турции закрывала сезон в конце октября. Основной причиной расширения рамок стали увеличенный спрос и теплая осень.
В чате турецкой сети Adalya Hotels написали, что они планируют перейти на зимнюю концепцию в 10-х числах ноября, так как пока погода на курортах способствует продлению отдыха. В середине месяца приостановят работу аквапарка и луна-парк. Некоторые бассейны будут подогревать. Часть баров и кафе закроют. Это коснется тех заведений, что находятся на улице.
В Pine Beach Belek переход на зимнюю концепцию намечен на 14 ноября. Открытые площадки постепенно перестанут работать: бары, рестораны, дискотека, сцена. "Будет и детская анимация, и взрослая, но все намного спокойнее. Релакс-отдых, наслаждение природой, прогулками вдоль моря, спа-центрами с бассейнами с морской водой", – рассказала представитель отеля. По ее словам, отличное питание и импортные напитки остаются, хоть список будет меньше, чем летом.
Отель Spice Hotel & SPA тоже прощается с летом и на время закрывает рестораны, бары и бассейны, которые находятся за пределами основного здания и чья работа может зависеть от погодных условий.