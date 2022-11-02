https://ria.ru/20221102/truss-1828702359.html
В Британии чучело бывшего премьера Лиз Трасс сожгут на костре
В Британии чучело бывшего премьера Лиз Трасс сожгут на костре - РИА Новости, 02.11.2022
В Британии чучело бывшего премьера Лиз Трасс сожгут на костре
Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сожгут на костре во время празднования Ночи Гая Фокса 5 ноября в городе Эденбридж, сообщил британский... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T15:58
2022-11-02T15:58
2022-11-02T15:58
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сожгут на костре во время празднования Ночи Гая Фокса 5 ноября в городе Эденбридж, сообщил британский телеканал ITV в среду.Уже более двадцати лет в британском Эденбридже на костре сжигают чучело знаменитостей. По заявлению телеканала, в этом году организаторы решили выбрать для сжигания чучело бывшего премьер-министра с самым коротким сроком пребывания в должности в истории Британии Лиз Трасс. На представленной на сайте телеканала фотографии на плече чучела Трасс изобразили салат-латук, который ранее "одержал победу" над бывшим премьером.Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".В прошлые годы во время празднования сжигались чучела и других политиков, в том числе бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, экс-президента США Дональда Трампа и даже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. В эту ночь отмечается провал Порохового заговора католиков, которые хотели взорвать здание парламента. Именно Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. По обычаю, в этот день запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221102/truss-1828675525.html
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в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
В Британии чучело бывшего премьера Лиз Трасс сожгут на костре
Чучело бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс сожгут на костре в ночь Гая Фокса
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс сожгут на костре во время празднования Ночи Гая Фокса 5 ноября в городе Эденбридж, сообщил
британский телеканал ITV в среду.
Уже более двадцати лет в британском Эденбридже на костре сжигают чучело знаменитостей. По заявлению телеканала, в этом году организаторы решили выбрать для сжигания чучело бывшего премьер-министра с самым коротким сроком пребывания в должности в истории Британии Лиз Трасс. На представленной на сайте телеканала фотографии на плече чучела Трасс изобразили салат-латук, который ранее "одержал победу" над бывшим премьером.
Британские букмекеры ранее предложили делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьера через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку. После заявления Трасс под видео появилась подпись "салат пережил Трасс".
В прошлые годы во время празднования сжигались чучела и других политиков, в том числе бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, экс-президента США Дональда Трампа и даже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.
Ночь Гая Фокса традиционно празднуется в Британии в ночь на 5 ноября. В эту ночь отмечается провал Порохового заговора католиков, которые хотели взорвать здание парламента. Именно Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. По обычаю, в этот день запускают фейерверки и сжигают чучело заговорщика.
Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.