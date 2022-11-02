08:00 02.11.2022 (обновлено: 12:17 02.11.2022)
Тройной удар. На смену пандемии пришла тридемия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CandyBoxImagesКрасивые и смертельно опасные
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CandyBoxImages
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Больницы переполнены, высокая смертность — безобидный детский респираторный вирус РСВ вызвал инфекционную вспышку в США. По мнению британских ученых, виной всему — гибрид РСВ и гриппа: на фоне ослабления COVID-19 два патогена соединились в опасную смесь. О причинах тройной пандемии — в материале РИА Новости.
Странная ОРВИ
С приходом COVID-19 во многих странах практически прекратились ежегодные вспышки сезонных инфекций — таких как грипп, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и другие. Эпидемиологи предупреждали о подобном развитии событий. Явление, когда один вид вирусов блокирует репродукцию другого, биологам хорошо известно — оно называется вирусная интерференция. Вполне ожидаемым было и то, что по мере ослабления коронавируса традиционные инфекции начнут возвращаться. Но ситуацию, которая сложилась сейчас в США, вряд ли можно назвать предсказуемой.
С середины сентября в стране фиксируют резкий рост госпитализаций детей с респираторными симптомами. У большинства диагностировали респираторно-синцитиальный вирус. Обычно вспышки РСВ происходят в США на месяц-два позже. Но самое удивительное не это — сдвиг сезонности можно объяснить влиянием коронавируса, — а необычно большое количество тяжелых случаев. Педиатрические отделения больниц в течение двух недель оказались переполненными — детей даже размещали в палатках рядом с медучреждениями. А количество смертей перевалило за сотню.
Респираторно-синцитиальный вирус подхватывают в основном дети до двух лет, поэтому его считают младенческой инфекцией. Чаще всего она проявляется как обычная простуда, реже — вызывает воспаление верхних дыхательных путей, бронхиолит и пневмонию. Ребенок, который развивается нормально, обычно переносит недуг легко. Госпитализируют одного-двух пациентов из 100, а после курса поддерживающей терапии быстро выписывают. Иногда РСВ поражает пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и больными легкими. Но и у них, как правило, недомогание длится не больше пяти дней и проходит без особых последствий.
Необычно рано в этом году в США началась и эпидемия гриппа. С конца сентября показатели госпитализации ежедневно растут. Особенно они высоки среди детей. Сейчас в стационар помещают около трех процентов заболевших гриппом. Раньше такие цифры наблюдали только на максимуме сезонной вспышки — с января по май.
© ИнфографикаКоличество госпитализаций с ковидом, гриппом и РСВ в США за период с 2019 по 2022 год
© Инфографика
Количество госпитализаций с ковидом, гриппом и РСВ в США за период с 2019 по 2022 год
Тройной микст
Нетипично тяжелое течение заболевания у детей и высокая летальность породили слух о новой неизвестной инфекции. Медики это отрицают и говорят о наложении двух вирусов — РСВ и гриппа. А возможно, и трех — с добавлением коронавируса. Появился новый термин — тридемия.
Люди заражались COVID-19 и гриппом одновременно практически с самого начала пандемии. Первые случаи зарегистрировали в Нью-Йорке в марте-апреле 2020-го, затем зафиксировали и в других странах, в том числе в России. Так, в октябре 2021-го у жительницы Севастополя обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2.
Известно, что смешанные, или микст-инфекции, обычно протекают тяжелее, чем каждая в отдельности. Роспотребнадзор предупреждал об этом в феврале текущего года, когда в России одновременно циркулировали вирусы гриппа и COVID-19.
"Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания, — отмечается в документе федеральной службы. — Однако на тяжесть проявлений и их продолжительность влияет множество других факторов: вакцинация, возраст пациента, хронические заболевания, своевременность и правильность лечения. Если человек вакцинирован против коронавирусной инфекции и против гриппа, то вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше".
Часто при респираторных инфекциях в организм проникает более одного вируса. Особенно это характерно для детей. По данным некоторых исследований, коинфекция повышает риск осложнений, поскольку вирусы, заразившие одну и ту же клетку, могут усиливать друг друга.
"Одновременное присутствие нескольких возбудителей — событие не экстраординарное, — говорит терапевт Константин Хоманов, создатель мобильной информационной платформы "Справочник врача". — Примерно половина всех случаев ОРВИ — это микст-инфекции. Чаще всего вирусы либо просто сосуществуют, либо значительно изменяют стандартную клиническую картину обеих болезней".
Эксперт считает, что причина необычной ОРВИ в США — одновременное проявление двух инфекций. Но не исключает вероятность возникновения нового гибридного патогена естественного или искусственного происхождения.
Необычный гибрид
То, что такое в принципе возможно, недавно доказали биологи из Университета Глазго в Великобритании. Как выяснили ученые, грипп и РСВ могут не только действовать одновременно, но и смешиваться, превращаясь в гибридные частицы, несущие геномы обоих вирусов.
Грипп обычно распространяется в верхних дыхательных путях, а РСВ поражает клетки горла и легких. Исследователи решили посмотреть, что происходит с людьми при коинфекции. В чашку Петри поместили клетки легких человека и добавили образцы обоих вирусов. Через некоторое время ученые обнаружили, что два патогена слились в единое образование. Под микроскопом оно напоминало пальму, где РСВ — ствол, а вирус гриппа — крона.
Авторы работы предполагают, что такие гибриды способны поражать более широкий спектр клеток, чем любой из вирусов по отдельности. Заболевание при этом протекает тяжелее, поскольку РСВ имеют тенденцию проникать глубоко в легкие. К тому же оказалось, что антитела, которые активирует иммунная система для борьбы с гриппом, в данном случае не работают, поскольку гибрид связывается с клетками посредством белков РСВ.
"Грипп использует гибридные вирусные частицы в качестве троянского коня, — подчеркивает в интервью The Guardian руководитель исследования профессор Пабло Мурсия. — Речь идет о патогенах из двух совершенно разных семейств, объединенных вместе геномами и внешними белками. Это совершенно новый тип вирусного возбудителя, который раньше никогда не описывали".
© Univercity of GlasgowКлетки легких человека под микроскопом (слева направо): 1 — здоровые; 2 — инфицированные вирусом гриппа А; 3 — инфицированные РСВ; 4 — при одновременном заражении вирусами гриппа А и РСВ. По вертикали — степень увеличения
© Univercity of Glasgow
Клетки легких человека под микроскопом (слева направо): 1 — здоровые; 2 — инфицированные вирусом гриппа А; 3 — инфицированные РСВ; 4 — при одновременном заражении вирусами гриппа А и РСВ. По вертикали — степень увеличения
Предыдущие исследования показывали, что респираторные вирусы обычно блокируют другую инфекцию. Результаты британских ученых объясняют, почему иногда сопутствующие инфекции, наоборот, приводят к значительному ухудшению течения болезни и появлению тяжелых осложнений, включая трудноизлечимую вирусную пневмонию.
Генетик из США Дмитрий Прусс полагает, что, помимо гриппа, РСВ может образовывать гибридные частицы и с другими вирусами. Потенциально они способны обходить иммунную систему и беспрепятственно проникать в клетки с помощью особого механизма "туннелирования".
"Вирусы, паразитирующие на РСВ, используют его белки, чтобы "туннелировать" из клетки в клетку, не выходя на поверхность в зону видимости антител, и заражать в том числе те типы клеток, которые ранее были для них недоступны из-за отсутствия подходящих рецепторов, — объясняет ученый. — Если инфекция РСВ уже началась, то дальше вирус распространяется в основном через сливающиеся клетки — синцитии. Отсюда его название — респираторно-синцитиальный. И антитела в этом случае не помогают".
Теперь авторы исследования планируют проверить, какие еще гибридные вирусы могут образовываться в организме пациентов с сопутствующими инфекциями. Ученые отмечают: понимание того, как взаимодействие между циркулирующими вирусами влияет на их силу, чрезвычайно важно для подготовки к будущим пандемиям.
Медики не исключают, что гибридный РСВ может появиться и в России.
"Вполне возможно, это произойдет в декабре-январе, во время общего подъема заболеваемости, — предполагает инфекционист и педиатр Валентин Ковалев из многопрофильной клиники Lahta Clinic в Санкт-Петербурге. — Пока значимого повышения РСВ-инфекции и гриппа в России не регистрировали. Весь сентябрь доминировал риновирус, сейчас — парагрипп".
Для профилактики специалисты рекомендуют своевременно вакцинироваться против гриппа и соблюдать общие правила гигиены. Прививок от РСВ, к сожалению, пока не существует.