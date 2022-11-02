https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

Тройной удар. На смену пандемии пришла тридемия

Тройной удар. На смену пандемии пришла тридемия - РИА Новости, 02.11.2022

Тройной удар. На смену пандемии пришла тридемия

Больницы переполнены, высокая смертность — безобидный детский респираторный вирус РСВ вызвал инфекционную вспышку в США. По мнению британских ученых, виной... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:00

2022-11-02T08:00

2022-11-02T12:17

наука

коронавирус covid-19

сша

вирусы

орви

грипп

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Больницы переполнены, высокая смертность — безобидный детский респираторный вирус РСВ вызвал инфекционную вспышку в США. По мнению британских ученых, виной всему — гибрид РСВ и гриппа: на фоне ослабления COVID-19 два патогена соединились в опасную смесь. О причинах тройной пандемии — в материале РИА Новости.Странная ОРВИС приходом COVID-19 во многих странах практически прекратились ежегодные вспышки сезонных инфекций — таких как грипп, аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и другие. Эпидемиологи предупреждали о подобном развитии событий. Явление, когда один вид вирусов блокирует репродукцию другого, биологам хорошо известно — оно называется вирусная интерференция. Вполне ожидаемым было и то, что по мере ослабления коронавируса традиционные инфекции начнут возвращаться. Но ситуацию, которая сложилась сейчас в США, вряд ли можно назвать предсказуемой.С середины сентября в стране фиксируют резкий рост госпитализаций детей с респираторными симптомами. У большинства диагностировали респираторно-синцитиальный вирус. Обычно вспышки РСВ происходят в США на месяц-два позже. Но самое удивительное не это — сдвиг сезонности можно объяснить влиянием коронавируса, — а необычно большое количество тяжелых случаев. Педиатрические отделения больниц в течение двух недель оказались переполненными — детей даже размещали в палатках рядом с медучреждениями. А количество смертей перевалило за сотню.Респираторно-синцитиальный вирус подхватывают в основном дети до двух лет, поэтому его считают младенческой инфекцией. Чаще всего она проявляется как обычная простуда, реже — вызывает воспаление верхних дыхательных путей, бронхиолит и пневмонию. Ребенок, который развивается нормально, обычно переносит недуг легко. Госпитализируют одного-двух пациентов из 100, а после курса поддерживающей терапии быстро выписывают. Иногда РСВ поражает пожилых, людей с ослабленным иммунитетом и больными легкими. Но и у них, как правило, недомогание длится не больше пяти дней и проходит без особых последствий.Необычно рано в этом году в США началась и эпидемия гриппа. С конца сентября показатели госпитализации ежедневно растут. Особенно они высоки среди детей. Сейчас в стационар помещают около трех процентов заболевших гриппом. Раньше такие цифры наблюдали только на максимуме сезонной вспышки — с января по май.Тройной микстНетипично тяжелое течение заболевания у детей и высокая летальность породили слух о новой неизвестной инфекции. Медики это отрицают и говорят о наложении двух вирусов — РСВ и гриппа. А возможно, и трех — с добавлением коронавируса. Появился новый термин — тридемия.Люди заражались COVID-19 и гриппом одновременно практически с самого начала пандемии. Первые случаи зарегистрировали в Нью-Йорке в марте-апреле 2020-го, затем зафиксировали и в других странах, в том числе в России. Так, в октябре 2021-го у жительницы Севастополя обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2.Известно, что смешанные, или микст-инфекции, обычно протекают тяжелее, чем каждая в отдельности. Роспотребнадзор предупреждал об этом в феврале текущего года, когда в России одновременно циркулировали вирусы гриппа и COVID-19."Сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания, — отмечается в документе федеральной службы. — Однако на тяжесть проявлений и их продолжительность влияет множество других факторов: вакцинация, возраст пациента, хронические заболевания, своевременность и правильность лечения. Если человек вакцинирован против коронавирусной инфекции и против гриппа, то вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхо-легочную патологию, сахарный диабет, риск тяжелого и длительного течения гораздо выше".Часто при респираторных инфекциях в организм проникает более одного вируса. Особенно это характерно для детей. По данным некоторых исследований, коинфекция повышает риск осложнений, поскольку вирусы, заразившие одну и ту же клетку, могут усиливать друг друга."Одновременное присутствие нескольких возбудителей — событие не экстраординарное, — говорит терапевт Константин Хоманов, создатель мобильной информационной платформы "Справочник врача". — Примерно половина всех случаев ОРВИ — это микст-инфекции. Чаще всего вирусы либо просто сосуществуют, либо значительно изменяют стандартную клиническую картину обеих болезней".Эксперт считает, что причина необычной ОРВИ в США — одновременное проявление двух инфекций. Но не исключает вероятность возникновения нового гибридного патогена естественного или искусственного происхождения.Необычный гибридТо, что такое в принципе возможно, недавно доказали биологи из Университета Глазго в Великобритании. Как выяснили ученые, грипп и РСВ могут не только действовать одновременно, но и смешиваться, превращаясь в гибридные частицы, несущие геномы обоих вирусов.Грипп обычно распространяется в верхних дыхательных путях, а РСВ поражает клетки горла и легких. Исследователи решили посмотреть, что происходит с людьми при коинфекции. В чашку Петри поместили клетки легких человека и добавили образцы обоих вирусов. Через некоторое время ученые обнаружили, что два патогена слились в единое образование. Под микроскопом оно напоминало пальму, где РСВ — ствол, а вирус гриппа — крона.Авторы работы предполагают, что такие гибриды способны поражать более широкий спектр клеток, чем любой из вирусов по отдельности. Заболевание при этом протекает тяжелее, поскольку РСВ имеют тенденцию проникать глубоко в легкие. К тому же оказалось, что антитела, которые активирует иммунная система для борьбы с гриппом, в данном случае не работают, поскольку гибрид связывается с клетками посредством белков РСВ."Грипп использует гибридные вирусные частицы в качестве троянского коня, — подчеркивает в интервью The Guardian руководитель исследования профессор Пабло Мурсия. — Речь идет о патогенах из двух совершенно разных семейств, объединенных вместе геномами и внешними белками. Это совершенно новый тип вирусного возбудителя, который раньше никогда не описывали".Предыдущие исследования показывали, что респираторные вирусы обычно блокируют другую инфекцию. Результаты британских ученых объясняют, почему иногда сопутствующие инфекции, наоборот, приводят к значительному ухудшению течения болезни и появлению тяжелых осложнений, включая трудноизлечимую вирусную пневмонию.Генетик из США Дмитрий Прусс полагает, что, помимо гриппа, РСВ может образовывать гибридные частицы и с другими вирусами. Потенциально они способны обходить иммунную систему и беспрепятственно проникать в клетки с помощью особого механизма "туннелирования"."Вирусы, паразитирующие на РСВ, используют его белки, чтобы "туннелировать" из клетки в клетку, не выходя на поверхность в зону видимости антител, и заражать в том числе те типы клеток, которые ранее были для них недоступны из-за отсутствия подходящих рецепторов, — объясняет ученый. — Если инфекция РСВ уже началась, то дальше вирус распространяется в основном через сливающиеся клетки — синцитии. Отсюда его название — респираторно-синцитиальный. И антитела в этом случае не помогают".Теперь авторы исследования планируют проверить, какие еще гибридные вирусы могут образовываться в организме пациентов с сопутствующими инфекциями. Ученые отмечают: понимание того, как взаимодействие между циркулирующими вирусами влияет на их силу, чрезвычайно важно для подготовки к будущим пандемиям.Медики не исключают, что гибридный РСВ может появиться и в России."Вполне возможно, это произойдет в декабре-январе, во время общего подъема заболеваемости, — предполагает инфекционист и педиатр Валентин Ковалев из многопрофильной клиники Lahta Clinic в Санкт-Петербурге. — Пока значимого повышения РСВ-инфекции и гриппа в России не регистрировали. Весь сентябрь доминировал риновирус, сейчас — парагрипп".Для профилактики специалисты рекомендуют своевременно вакцинироваться против гриппа и соблюдать общие правила гигиены. Прививок от РСВ, к сожалению, пока не существует.

https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html

https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

сша

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

коронавирус covid-19, сша, вирусы, орви, грипп, здоровье - общество