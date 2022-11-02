10:57 02.11.2022 (обновлено: 11:20 02.11.2022)
Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины
Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в восьми северо-восточных областях страны
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Онлайн-карта воздушных тревог в указанных регионах отмечена красным цветом. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 10.47".
Тревогу также подтвердили администрации каждого из регионов Украины.
Местные власти также подтвердили тревогу. В частности, глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что "воздушная тревога в Черниговской области. Направляйтесь в укрытия!". В свою очередь, в сообщении главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича говорится, что тревога звучит по свей области.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram-канале, что "тревога объявлена в Николаеве", глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким также подтвердил тревогу во всей области.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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