https://ria.ru/20221102/trevoga-1828592632.html

Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины

Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины - РИА Новости, 02.11.2022

Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях,... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:57

2022-11-02T10:57

2022-11-02T11:20

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Онлайн-карта воздушных тревог в указанных регионах отмечена красным цветом. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 10.47".Тревогу также подтвердили администрации каждого из регионов Украины.Местные власти также подтвердили тревогу. В частности, глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что "воздушная тревога в Черниговской области. Направляйтесь в укрытия!". В свою очередь, в сообщении главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича говорится, что тревога звучит по свей области.Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram-канале, что "тревога объявлена в Николаеве", глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким также подтвердил тревогу во всей области.Воздушная тревога ранее была объявлена в Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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черниговская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, херсонская область , черниговская область, вооруженные силы рф