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Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/trevoga-1828592632.html
Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины
Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины - РИА Новости, 02.11.2022
Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях,... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:57
2022-11-02T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
черниговская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Онлайн-карта воздушных тревог в указанных регионах отмечена красным цветом. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 10.47".Тревогу также подтвердили администрации каждого из регионов Украины.Местные власти также подтвердили тревогу. В частности, глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что "воздушная тревога в Черниговской области. Направляйтесь в укрытия!". В свою очередь, в сообщении главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича говорится, что тревога звучит по свей области.Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram-канале, что "тревога объявлена в Николаеве", глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким также подтвердил тревогу во всей области.Воздушная тревога ранее была объявлена в Полтавской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
херсонская область
черниговская область
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в мире, украина, херсонская область , черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Черниговская область, Вооруженные силы РФ
10:57 02.11.2022 (обновлено: 11:20 02.11.2022)
 
Воздушную тревогу объявили еще в восьми областях Украины

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в восьми северо-восточных областях страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Онлайн-карта воздушных тревог в указанных регионах отмечена красным цветом. В сообщении говорится, что "тревога озвучена в 10.47".
Тревогу также подтвердили администрации каждого из регионов Украины.
Местные власти также подтвердили тревогу. В частности, глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что "воздушная тревога в Черниговской области. Направляйтесь в укрытия!". В свою очередь, в сообщении главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича говорится, что тревога звучит по свей области.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич написал в Telegram-канале, что "тревога объявлена в Николаеве", глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким также подтвердил тревогу во всей области.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Полтавской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьЧерниговская областьВооруженные силы РФ
 
 
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