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В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:49
2022-11-02T08:49
2022-11-02T08:59
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин."Воздушная тревога - область! Ракетная опасность", - написал Лунин в Telegram.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
08:49 02.11.2022 (обновлено: 08:59 02.11.2022)
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Глава Полтавской ОВА Лунин сообщил об объявлении воздушной тревоги в регионе