https://ria.ru/20221102/trevoga-1828557436.html

В Одессе объявили воздушную тревогу

В Одессе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022

В Одессе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одессе и области на Украине, сообщили в областной военной администрации. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T08:02

2022-11-02T08:02

2022-11-02T08:05

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе и области на Украине, сообщили в областной военной администрации."Тревога! Все в Укрытия", - написал советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

https://ria.ru/20221102/trevoga-1828548185.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

одесса, одесская область, украина, в мире