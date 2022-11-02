Рейтинг@Mail.ru
В Одессе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221102/trevoga-1828557436.html
В Одессе объявили воздушную тревогу
В Одессе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
В Одессе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одессе и области на Украине, сообщили в областной военной администрации. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:02
2022-11-02T08:05
одесса
одесская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827223451_0:168:2730:1704_1920x0_80_0_0_de456da6c0b7c7c2017ddf1eaa054a60.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе и области на Украине, сообщили в областной военной администрации."Тревога! Все в Укрытия", - написал советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
https://ria.ru/20221102/trevoga-1828548185.html
одесса
одесская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827223451_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_61089393ae861094bffb7d08d4dc6cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, одесская область, украина, в мире
Одесса, Одесская область, Украина, В мире
08:02 02.11.2022 (обновлено: 08:05 02.11.2022)
 
В Одессе объявили воздушную тревогу

В Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in UkraineМемориальный комплекс "Аллея Славы" в Одессе
Мемориальный комплекс Аллея Славы в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexostrov / Monument in Ukraine
Мемориальный комплекс "Аллея Славы" в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе и области на Украине, сообщили в областной военной администрации.
"Тревога! Все в Укрытия", - написал советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
03:48Специальная военная операция на Украине
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
 
ОдессаОдесская областьУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала