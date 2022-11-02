https://ria.ru/20221102/trevoga-1828557436.html
В Одессе объявили воздушную тревогу
В Одессе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
В Одессе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одессе и области на Украине, сообщили в областной военной администрации. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T08:02
2022-11-02T08:02
2022-11-02T08:05
одесса
одесская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827223451_0:168:2730:1704_1920x0_80_0_0_de456da6c0b7c7c2017ddf1eaa054a60.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одессе и области на Украине, сообщили в областной военной администрации."Тревога! Все в Укрытия", - написал советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
https://ria.ru/20221102/trevoga-1828548185.html
одесса
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827223451_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_61089393ae861094bffb7d08d4dc6cea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, одесская область, украина, в мире
Одесса, Одесская область, Украина, В мире
08:02 02.11.2022 (обновлено: 08:05 02.11.2022)
В Одессе объявили воздушную тревогу
В Одессе и Одесской области объявили воздушную тревогу