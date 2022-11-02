https://ria.ru/20221102/trevoga-1828548185.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:48

2022-11-02T03:48

2022-11-02T03:48

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

днепропетровская область

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.В Днепропетровской области тревогу объявили в 03.30 мск, в Черкасской и Полтавской - в 03.32, в Кировоградской - в 03.33, в Николаевской - в 03.36.

https://ria.ru/20221102/trevoga-1828543998.html

украина

николаевская область

днепропетровская область

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украина, николаевская область, днепропетровская область