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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/trevoga-1828548185.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.11.2022
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:48
2022-11-02T03:48
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
днепропетровская область
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.В Днепропетровской области тревогу объявили в 03.30 мск, в Черкасской и Полтавской - в 03.32, в Кировоградской - в 03.33, в Николаевской - в 03.36.
https://ria.ru/20221102/trevoga-1828543998.html
украина
николаевская область
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украина, николаевская область, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Днепропетровская область
03:48 02.11.2022
 
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
В Днепропетровской области тревогу объявили в 03.30 мск, в Черкасской и Полтавской - в 03.32, в Кировоградской - в 03.33, в Николаевской - в 03.36.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
01:36Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНиколаевская областьДнепропетровская область
 
 
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